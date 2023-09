Il team di sviluppatori di Microsoft ha dato il via al rilascio sul canale stabile della versione 117 di Microsoft Edge, il popolare browser del colosso di Redmond.

Sono diverse le novità che tale release porta con sé, come Microsoft Edge for Business per dispositivi non gestiti, una nuova funzionalità per il ripristino dei preferiti e miglioramenti per il sistema di riempimento automatico, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più completa e piacevole.

Le novità di Microsoft Edge 117

Microsoft Edge for Business è una soluzione che consente agli amministratori di un’organizzazione di mettere a disposizione dei propri utenti un browser sicuro attraverso Microsoft Intune Mobile Application Management (richiede Windows 11, build 10.0.22621 – 22H2).

Tra le altre novità principali di Edge 117 vi sono la funzione Microsoft Edge Sync Favorites Recovery, che consente agli utenti di recuperare i preferiti che sono stati cancellati o persi entro 14 giorni, il miglioramento del sistema di riempimento automatico (quando si inizia a digitare del testo, il browser suggerisce una possibile prosecuzione sulla base dei dati conservati), l’eliminazione di Web Select e l’eliminazione di alcuni strumenti (come quelli per la risoluzione dei calcoli matematici, per le citazioni, per la grammatica e la Modalità bambini).

Potete trovare il changelog completo, con tutte le novità e le relative note, sul sito ufficiale del colosso di Redmond seguendo questo link.

Download e disponibilità della nuova versione del browser

La versione 117 di Microsoft Edge è disponibile su Windows 10 e Windows 11, macOS e Linux.

Gli utenti possono scaricare la nuova release del browser di Microsoft aprendo l’app, andando nel menu delle Impostazioni e quindi entrando nella scheda Informazioni su Microsoft Edge. In alternativa, è possibile scaricare la nuova versione anche andando sul sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: Windows 11 smetterà di invitare a utilizzare Edge ma solo in Europa