Il team di Microsoft Edge sta sviluppando una novità per la cronologia del browser che catturerà le schermate delle pagine Web visitate.

Questa nuova funzionalità si chiama attualmente “Salva screenshot del sito per la cronologia” e di primo acchito sembra utile per il fatto che offre la possibilità di rivisitare qualsiasi pagina della cronologia di navigazione senza una connessione a Internet.

Microsoft descrive l’opzione come segue:

“Prenderemo screenshot dei siti che visiti e li salveremo in modo che tu possa rivisitare rapidamente il sito che desideri dalla cronologia.”

Microsoft Edge testa una nuova opzione per la cronologia

Secondo quanto riportato da Neowin, questa funzionalità visualizza anche la miniatura della pagina Web nella cronologia posizionando il puntatore su di essa.

Questa novità è stata individuata nella versione 117 di Microsoft Edge che è attualmente in fase di sperimentazione nei canali Canary e Dev. Al momento la funzionalità è disattivata per impostazione predefinita e sembra ancora a uno stadio primordiale.

Microsoft non ha ancora spiegato come proteggerà la privacy e la sicurezza degli utenti e l’effettiva utilità di questa funzionalità non è ancora del tutto chiara.

Gli utenti Canary o Dev di Microsoft Edge possono abilitare la funzionalità andando su Impostazioni > Privacy e servizi. In alternativa è possibile visitare l’indirizzo edge://settings/privacy per verificare lo stato dell’opzione.

