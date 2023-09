Tra le novità introdotte da Apple con la serie iPhone 15 (presentata ufficialmente la scorsa settimana) vi è anche l’adozione di una porta con standard USB Type-C per la ricarica del device, soluzione che ha fatto felici tanti utenti.

Da diversi anni, infatti, numerosi possessori del melafonino chiedevano a gran voce al colosso di Cupertino di mettere da parte il connettore proprietario Lightning per passare a quello già usato sugli smartphone Android (oltre che su tanti dispositivi elettronici).

Apple mette in guardia gli utenti iPhone 15

Stando ad alcune segnalazioni provenienti dalla Cina, in alcuni Apple Store del Paese asiatico gli utenti vengono messi in guardia dall’uso di cavi di ricarica Android con iPhone 15, in quanto vi sarebbero potenziali problemi di surriscaldamento.

In particolare, il personale di uno degli Apple Store che hanno invitato gli utenti a fare attenzione pare che abbia evidenziato delle differenze nella disposizione dei pin delle interfacce, suggerendo che l’utilizzo di un cavo Android potrebbe portare al surriscaldamento del device a causa della distanza leggermente diversa tra i connettori a fila singola a 9 pin e quelli a fila singola a 11 pin.

Sembra che tali inviti siano relativi a diversi Store in Cina e ciò suggerisce che alla loro base vi sia proprio uno specifico indirizzo del colosso di Cupertino.

Ovviamente non manca chi ritiene che questi avvertimenti da parte di Apple altro non siano che un tentativo del colosso di Cupertino di incoraggiare l’acquisto dei suoi cavi di ricarica ufficiali, che tendono ad avere un prezzo decisamente più alto rispetto a quelli dei produttori Android.

Al momento il team di Apple non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che chiarisca la posizione dell’azienda sull’utilizzo dei cavi di ricarica Android con i vari modelli della serie iPhone 15.

