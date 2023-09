Ogni tanto ritorna in offerta a prezzi particolarmente interessanti Apple MacBook Air M1 da 13″, uno dei notebook più venduti della storia. Grazie a un coupon, che si somma all’offerta già ottima al quale viene venduto su eBay, è possibile risparmiare moltissimo. Ma le scorte sono limitate, ragion per cui non perdiamoci in chiacchiere ma scopriamo subito i dettagli dell’offerta e come approfittarne.

MacBook Air M1 in offerta a un prezzo super

L’offerta in questione è disponibile su eBay, che mette a disposizione fino alle ore 23:59 del 28 settembre al coupon SETTEMBRE2023 dal valore del 10%: lo sconto massimo ottenibile per utilizzo è di 100 euro, ma ogni utente lo può usare due volte arrivando quindi ai 200 euro di sconto citati sopra.

Si tratta di un buono sconto usabile per tanti prodotti tech e non solo, buono che, come anticipato, si va a sommare su altre promozioni, ragione per cui troviamo prezzi simili: 755,10 euro per un MacBook Air 13 M1 (nuovo). È questo il prezzo d’acquisto per il protagonista di quest’offerta, il citato notebook in colorazione grigio siderale con CPU a 7 core e GPU a 8 core con al fianco 8 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB, la versione base.

La spedizione è gratuita e veloce (il prodotto si trova in Italia), ma le scorte, come dicevamo, sono molto limitate. Quindi, il nostro consiglio è di non aspettare troppo se credete possa tornarvi utile, anche alla luce del fatto che a questi prezzi è davvero difficile trovarlo.

Acquista Apple MacBook Air M1 da 13″ grigio siderale a 755,10 euro

Ricordiamo che il coupon di eBay da inserire in fase d’acquisto è SETTEMBRE2023 e che è valido fino al 28 settembre, buono sconto utile anche per acquistare tanti altri prodotti in offerta.

