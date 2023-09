Nell’attesa di vedere all’opera i nuovi processori consumer Intel Core 14a gen, AMD da parte sua si sta preparando ad aggiornare la linea di soluzioni per workstation Ryzen Threadripper 7000 PRO, prodotti molto chiacchierati negli ultimi mesi che ormai dovrebbero essere in dirittura d’arrivo. Dopo qualche dettaglio fatto trapelare dalla stessa AMD nei mesi scorsi, riguardo un possibile lancio a settembre e non solo, dalla rete arrivano oggi nuove conferme e indiscrezioni sull’imminente debutto dei primi modelli Threadripper basati su architettura Zen4, la stessa che possiamo apprezzare sui più noti Ryzen 7000, ma con qualche ulteriore miglioramento per il multi-threading.

AMD Ryzen Threadripper 7000 PRO: sino 96 core e 20% più veloci

Secondo quanto emerge da due slide condivise su X da Underfox, AMD è ormai pronta al lancio dei Ryzen Threadripper 7000 PRO nome in codice “Storm Peak”, si presume ad inizio autunno, ossia dal 22 settembre in poi; la data di lancio esatta non è specificata ma poco importa, mentre sono condivisi alcuni dettagli che confermano sostanzialmente le informazioni trapelate fino ad oggi. Le slide in questione non offrono particolari dettagli sulla lineup Threadripper 7000 (già nota in realtà), tantomeno sulle caratteristiche tecniche della piattaforma, mentre suggeriscono che il prossimo top di gamma AMD avrà 96 core/192 thread e sarà potentissimo, oltre il 70% più veloce in multi-thread rispetto all’attuale flagship Intel Xeon W9-3495X da 56 core (almeno in rendering).

I modelli della serie AMD Ryzen Threadripper 7000 “Storm Peak” sono quasi confermati, il top di gamma a 96 core dovrebbe essere il Ryzen Threadripper PRO 7995WX, un mostro di potenza che con una frequenza turbo sino a 5,1 GHz dovrebbe battere del 20% l’attuale Threadripper PRO 5995WX da 64 core/128 thread (davvero notevole). Secono i dati a nostra disposizione, la gamma Threadripper “Zen4” potrebbe vedere un aumento del TDP che ora potrebbe toccare quota 350 watt; il resto delle caratteristiche della nuova piattaforma è più o meno noto: ci sarà il supporto per memorie DDR5 e ben 128 linee PCI-E 5.0 per il massimo della flessibilità e capacità in ottica espansione.

Nessun dettaglio sui possibili prezzi che, inutile dirlo, non saranno alla portata di tutti; a questo proposito ricordiamo infatti che il Threadripper PRO 5995WX si può acquistare in Italia a circa 7.000 euro (senza considerare i costi per piattaforma motherboard/RAM ecc). Nell’attesa di ulteriori sviluppi o aggiornamenti da parte dell’azienda, vi lasciamo con un riepilogo sulla prossima lineup AMD Ryzen Threadripper 7000, ovviamente solo ufficiosa.

AMD Ryzen Threadripper PRo 7000 – modelli presunti della gamma

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995X – 96 core/196 thread – Boost 5,1 GHz – 350 watt

AMD Ryzen Threadripper PRO 7985X – 64 core/128 thread – Boost? – 350 watt

AMD Ryzen Threadripper PRO 7975X – 32 core/64 thread – Boost? – 350 watt

AMD Ryzen Threadripper PRO 7955X – 16 core/32 thread – Boost 5,1 – 350 watt

