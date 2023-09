Gli utenti più attenti alle offerte online, e in particolare alle iniziative promozionali firmate Amazon, sanno perfettamente che tra meno di un mese si terrà la nuova Festa delle Offerte Prime, ma anche che i primi sconti sono già partiti e tra questi vanno segnalati quelli relativi agli ottimi laptop Samsung Galaxy Book3 e Samsung Galaxy Book3 Pro.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte di Amazon, vi ricordiamo che è possibile sfruttare una promozione per Kindle Unlimited e un'altra su Amazon Music Unlimited.

Offerte Amazon per Samsung Galaxy Book3 e Book3 Pro

Non è la prima volta che troviamo i due interessanti laptop di Samsung tra le offerte di Amazon, ma dal momento che si tratta di prodotti molto validi nelle rispettive fasce di prezzo, è sempre opportuno tenerli d’occhio.

Nel caso di specie, troviamo ben tre soluzioni a prezzo scontato, che coprono una forbice di prezzo che va da meno di 800 euro a circa 1.300 e che permettono di scegliere il modello più adatto in base alle proprie esigenze economiche e di utilizzo: si va dal meno pretenzioso Samsung Galaxy Book3 al più versatile Samsung Galaxy Book3 360 — che offre il vantaggio della convertibilità —, fino al più costoso e meglio equipaggiato Samsung Galaxy Book3 Pro.

Tutti i prodotti menzionati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime gratuita e la solita ottima assistenza post-vendita. Ecco le tre offerte da valutare:

Samsung Galaxy Book3 con Intel Core i5-1335U 13th gen, 16GB RAM, 512GB SSD è scontato del 20% ed è quindi acquistabile a 799 euro

con Intel Core i5-1335U 13th gen, 16GB RAM, 512GB SSD è scontato del 20% ed è quindi acquistabile a 799 euro Samsung Galaxy Book3 360 con 13.3″ Super AMOLED, S Pen, Intel EVO, Intel Core i5-1340P 13th gen, 8GB RAM, 256GB SSD, è scontato del 9% ed è così acquistabile a 999 euro

con 13.3″ Super AMOLED, S Pen, Intel EVO, Intel Core i5-1340P 13th gen, 8GB RAM, 256GB SSD, è scontato del 9% ed è così acquistabile a 999 euro Samsung Galaxy Book3 Pro con 14″ Dynamic AMOLED 2X, Intel EVO, Intel Core i5-1340P 13th gen, 16GB RAM, 512GB SSD è scontato del 24% ed è così acquistabile a 1.299 euro.

Non dimenticate, infine, di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno, in tempo reale, i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.