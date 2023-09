È disponibile ufficialmente la nuova Xbox Series S – 1 TB Carbon Black. La nuova variante della console “entry level” di Microsoft può essere acquistata dal Microsoft Store e presso vari store partner. Si tratta di un’importante aggiunta per la line-up di console Xbox: l’aumento della capacità di storage, infatti, risolve il principale difetto della Series S.

Xbox Series S: ora anche con 1 TB

La nuova Xbox Series S – 1 TB Carbon Black è disponibile, in via ufficiale, a partire da oggi. Rispetto alla precedente versione della Serie S, la nuova console include uno spazio d’archiviazione doppio, passando da 512 GB a 1 TB, e rinnova il suo look con una nuova colorazione Carbon Black.

Dal punto di vista tecnico, al netto dell’incremento dello storage, non ci sono novità. La nuova versione della Xbox Series S ha le stesse capacità e la stessa potenza di calcolo della versione da 512 GB ed è in grado di “far girare” tutti i giochi next generation disponibili anche per la Series X.

Ci sono le funzionalità avanzate, come Quick Resume e il supporto ai 120 fps. La nuova versione della Xbox Series S è disponibile con un prezzo di 349,99 euro (50 euro in più, per quanto riguarda il listino, rispetto alla versione da 512 GB). Per completare l’acquisto della nuova console è possibile fare riferimento direttamente ad alcuni rivenditori come: