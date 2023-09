L’elettrificazione sta rapidamente trasformando il settore automotive e le case costruttrici si stanno adeguando per rimanere al passo con i tempi. Volkswagen è una di quelle che ha abbracciato questa transizione e la sta guidando con la sua famiglia di modelli ID completamente elettrici, tra cui la prima GTI elettrica, la variante più sportiva della ID.2all. L’ultima concept car presentata dalla casa tedesca rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un futuro a zero emissioni.

Volkswagen ID.X Performance dà un assaggio di come saranno le berline sportive completamente elettriche

Al recente Treffen Tuning Festival di Locarno, Volkswagen ha svelato la ID.X Performance, una concept car basata sulla ID.7 che dimostra il potenziale del marchio nel campo delle auto elettriche ad alte prestazioni. Con i suoi 550 CV di potenza, l’ID.X Performance segna un nuovo capitolo per Volkswagen, finora piuttosto conservativa nel settore delle sportive a batteria.

La ID.X Performance sfoggia un look decisamente aggressivo, enfatizzato da numerosi elementi aerodinamici in fibra di carbonio. Spiccano lo splitter anteriore, il grande alettone posteriore e l’estrattore, che donano alla berlina elettrica un aspetto da vera auto da corsa. Anche l’assetto è stato ribassato di 60 mm rispetto alla ID.7 standard e i enormi cerchi da 20 pollici calzano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup semi-slick.

All’interno spiccano i sedili avvolgenti rivestiti in Alcantara, con inserti in pelle e fibra di carbonio. Il volante sportivo rivestito in pelle traforata contribuisce a trasmettere sensazioni da vera granturismo, enfatizzate dalla strumentazione digitale con grafiche specifiche.

La parte più sorprendente è però sotto al cofano, dove la ID.X Performance monta una configurazione a doppio motore con una potenza totale di 550 CV (441 kW). Oltre al motore posteriore da 204 CV della ID.7 standard, è stato aggiunto un propulsore elettrico da 197 CV sull’asse anteriore che garantisce la trazione integrale.

La coppia massima è gestita attraverso un sistema chiamato Vehicle Dynamics Manager che si occupa anche di controllare il differenziale posteriore a slittamento limitato. In questo modo la potenza viene trasmessa in modo ottimale a terra e la ID.X Performance promette un handling entusiasmante, da vera sportiva a trazione integrale.

Volkswagen non ha diffuso dati ufficiali sulle prestazioni, ma considerando il rapporto potenza/peso simile a quello della Tesla Model 3 Performance, è lecito aspettarsi uno scatto 0-100 km/h nell’ordine dei 3 secondi netti. La velocità massima dovrebbe superare con tutta probabilità i 250 km/h.

La situazione è del tutto simile anche per il pacco batterie della concept car Volkswagen ID.X Performance, di cui non sono stati forniti dettagli specifici: al momento sappiamo solamente che sarà possibile effettuare una ricarica veloce in corrente continua fino a circa 200 kW.

Questo concept rappresenta un assaggio di ciò che vedremo con la futura ID.7 GTX, la versione di serie ad alte prestazioni attesa per il 2024. Rispetto al modello standard, la GTX monterà una variante potenziata del motore posteriore, abbinata ad una altrettanto potente unità sull’asse anteriore; la potenza complessiva dovrebbe essere ben superiore ai 300 CV della versione base, per prestazioni al top della categoria.

Con la ID.X Performance, Volkswagen dimostra di saper coniugare sportività e sostenibilità. Questo concept è un manifesto delle possibilità offerte dalla propulsione elettrica applicata ad auto dal carattere prestazionale, senza compromettere efficienza e rispetto per l’ambiente. Il futuro delle sportive sembra essere a zero emissioni.

