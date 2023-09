BMW ha presentato una nuova versione del suo SUV compatto a batteria, una versione più economica e meno potente rispetto alla variante già in commercio. Si chiama BMW iX1 eDrive20, auto elettrica che arriverà sul nostro mercato a novembre come modello alternativo alla attuale xDrive30.

La casa automobilistica di Monaco di Baviera, oltre a svelare quest’ultima e le nuove MINI Cooper a tre porte e Countryman elettriche, ha annunciato al Salone di Monaco 2023 anche altre novità, fra cui il nuovo BMW iDrive in arrivo sulla Neue Klasse, prototipo manifesto di quello che sarà il futuro del costruttore.

BMW iX1 eDrive20: motore, autonomia e tecnologia

Partiamo dal nuovo SUV compatto di BMW, iX1 eDrive20, un’auto completamente elettrica che rispetto alla variante xDrive30 si posiziona su una fascia inferiore. Si tratta infatti del modello base di iX1, un’auto lunga 4,5 metri, larga 1,845 m e alta 1,616 m che in questa nuova variante è meno potente ma non meno promettente in termini di autonomia.

La BMW iX1 eDrive20 è alimentata infatti da un singolo motore elettrico posizionato sull’asse anteriore, dalla potenza massima di 150 kW (204 cavalli) con 247 Nm di coppia, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi; la velocità massima è limitata elettronicamente a 170 km/h.

Capitolo autonomia, c’è una batteria da 64,7 kWh che le consente di percorrere fra i 430 e i 475 km secondo i valori provvisori WLTP. Si ricarica in corrente alternata fino a 11 kW come standard (per una ricarica completa servono circa 6 ore e mezza), ma come optional è disponibile la ricarica alternata trifase con potenza massima di 22 kW per tempi di ricarica ridotti a circa 3 ore e 45 minuti secondo quanto dichiarato da BMW. Optando invece per la ricarica in corrente continua, l’auto supporta potenze fino a 130 kW che le consentono di passare dal 10 all’80% in 29 minuti.

L’altra novità di BMW iX1 eDrive20 sta nel nuovo sistema BMW iDrive con “QuickSelect”, l’aggiornamento del sistema operativo BMW Operating System 9 installato di serie con varie scorciatoie che permettono di accedere direttamente a varie funzioni senza passare dai sottomenu, sistema equipaggiato fra l’altro con la soluzione BMW Maps per la navigazione. Il tutto si gestisce dal BMW Curved Display, nome con cui la casa automobilistica si riferisce ai due schermi da 10,25″ e da 10,7″ che si trovano nella plancia.

Come anticipato, questa nuova versione del SUV compatto di BMW arriverà sul mercato italiano nel mese di novembre 2023, a prezzi che non sono stati ancora comunicati, ma che saranno sicuramente inferiori rispetto alla variante xDrive30 di BMW iX1 attualmente in commercio, dal prezzo di partenza di 58.400 euro. Secondo i colleghi di Quattroruote.it, questa versione eDrive20 dovrebbe arrivare sul mercato tedesco al prezzo di 47.900 euro, cifra che ci aspettiamo essere in linea con il listino italiano.

Il nuovo BMW iDrive e la concept BMW Vision NeueKlasse

In occasione del Salone di Monaco 2023, il produttore di casa ha fatto un passo in avanti più ampio per parlare anche di cosa riserverà il futuro di BMW ai suoi clienti. Lo ha fatto svelando BMW Vision Neue Klasse, un’auto concept che “sta portando sulle strade già nel 2025 la mobilità del prossimo decennio – e sta guidando BMW in una nuova era” ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG.

Come anticipato, si tratta di un manifesto del design e della tecnologia che vedremo sulle BMW del futuro a partire dal 2025. “30% di autonomia in più, ricarica più veloce del 30%, 25% di efficienza in più” ha affermato Frank Weber, Board Member del BMW Group per Development al riguardo. Ma è anche esteticamente che il passo in avanti è palpabile.

Sono infatti tanti gli accorgimenti di design introdotti in ottica aerodinamica, come diverse le differenze estetiche coi modelli attuali in termini di scelte tecniche e stilistiche, a partire dai nuovi fari anteriori graffiati con effetti 3D e dalla griglia che richiama soltanto un po’ il caratteristico doppio rene di BMW.

Dentro la fa da padrone il vetro e il minimalismo, esasperato per scelte tecniche e per pulizia delle superfici e dell’ambiente in generale. Non c’è quasi niente di visibile, soltanto un ampio schermo centrale, il volante squadrato con vari pulsanti multi-funzione e un head up display BMW Panoramic Vision che si riserva la sezione inferiore del parabrezza, dove vengono proiettate informazioni e vari elementi utili a conducente e passeggeri.

Proprio qui entra in gioco la nuova generazione di BMW iDrive, un sistema di infotainment che mira a “creare uno spazio di esperienza digitale” basandosi sui nuovi elementi tecnologici integrati nelle nuove BMW, fra proiezioni, controllo vocale e soluzioni varie che guardano anche alla realtà aumentata. Ecco un assaggio in video dell’auto e delle sue tecnologie.

Come anticipato, sia per il nuovo BMW iDrive che per la Neue Klasse si parla di 2025, anno a partire dal quale vedremo queste nuove soluzioni tecniche delle BMW di serie di domani. Intanto, per maggiori informazioni vi suggeriamo di consultare il comunicato stampa relativo.

