La rivoluzione elettrica di Renault si fa ancora più concreta con la nuova Scénic E-Tech Electric, la prima familiare 100% elettrica progettata per le famiglie secondo criteri di sostenibilità.

Nuovo Renault Scénic E-Tech Electric segna una vera rivoluzione per lo storico modello della casa francese. Dopo 27 anni di onorata carriera, la Scénic abbandona per la prima volta i motori termici per diventare un crossover 100% elettrico, come svelato al recente Salone di Monaco 2023.

Caratteristiche e dettagli di Renault Scénic E-Tech Electric

Dopo la Mégane, anche Scenic si reinventa diventando la punta di diamante della gamma E-Tech electric di nuova generazione di Renault. Un modello pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie di oggi, alla ricerca di una mobilità sostenibile senza compromessi in termini di comfort, spazio e autonomia.

Dimensioni e design

Il Nuovo Scénic E-Tech Electric è stato progettato sulla nuova piattaforma CMF-EV, sviluppata dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi appositamente per i veicoli elettrici. Questo particolare progetto gli consente di avere dimensioni compatte pur garantendo un’abitabilità da record, con un passo di 2,78 metri che assicura grande spazio per i passeggeri posteriori. Anche il bagagliaio è molto capiente, con una capacità di 545 litri.

La nuova Scénic E-Tech Electric misura 4,47 metri in lunghezza, 1,86 in larghezza e 1,57 in altezza, dimensioni da crossover di segmento C. Lo stile evolve in senso più dinamico, con linee tese e sportiveggianti che richiamano il DNA della casa automobilistica francese. Spiccano i gruppi ottici full LED con firma luminosa C-Shape e la calandra frontale chiusa che dona un look distintivo.

Come vedremo tra poco anche grazie alle immagini, nell’abitacolo prevalgono materiali riciclabili e pelli sintetiche, con un cruscotto ergonomico dominato da un grande display.

Interni high-tech e tecnologie di bordo

Grande attenzione è stata posta anche agli interni, con materiali sostenibili e tecnologie all’avanguardia. Spicca il tetto panoramico Solarbay con vetri oscuranti regolabili, per un comfort visivo e termico ottimale.

Come è possibile osservare anche dalle immagini, on mancano poi numerosi vani portaoggetti e il bracciolo posteriore Ingenius con prese USB-C integrate.

Il sistema multimediale OpenR Link con schermo da 12 pollici offre una connettività evoluta, con integrazione Amazon Alexa, Google e oltre 50 app disponibili che consentono di gestire comodamente la pianificazione dei viaggi e i servizi connessi dell’auto.

Motorizzazioni e autonomia

La Scénic E-Tech Electric monta motori elettrici sincroni a rotore avvolto da 170 e 220 CV (fino a 160 kW) in grado di offrire prestazioni brillanti unite ad emissioni zero., con batterie compatte da 60 e 87 kWh che contribuiscono ad abbassare il baricentro della vettura migliorandone la stabilità e la maneggevolezza.

L’autonomia è il fiore all’occhiello del Nuovo Scenic E-Tech Electric, con oltre 620 km garantiti nel ciclo WLTP (420 km per il modello base). Ciò lo rende perfetto per i lunghi viaggi familiari, anche grazie ai brevi tempi di ricarica che avviene fino a 150 kW in DC e 22 kW in AC. Per quanto riguarda invece le sospensioni, queste prevedono uno schema MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore.

Debutta anche l’allestimento sportivo Esprit Alpine, per chi desidera un tocco di sportività in più. Realizzato con materiali riciclabili al 90%, il nuovo Scenic E-Tech Electric coniuga sostenibilità, tecnologia e piacere di guida, per reinventare la familiare elettrica del futuro. Il nuovo modello sarà prodotto presso lo stabilimento di Douai (ElectriCity) e sarà disponibile sul mercato a partire dall’inizio del 2024.

