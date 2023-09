In occasione del Salone di Monaco di questi giorni, anche Volkswagen ha svelato qualcosa di nuovo, elettrico e sportivo: la Volkswagen ID. GTI Concept. Si tratta di un concept che anticipa la ID.2all più racing, l’elettrica compatta ed economica che la casa automobilistica ha svelato lo scorso marzo che arriverà sul mercato nel 2025. Le forme, l’estetica e le caratteristiche degli interni ben si accordano con l’iconico marchio GTI, che vedremo per la prima volta elettrificato attraverso questa nuova sportiva compatta che Volkswagen ha appena spoilerato.

Caratteristiche e dettagli di Volkswagen ID. GTI Concept

Design esterno

A pochi giorni di distanza dall’avvio delle prevendite della ID.7, una berlina familiare pensata per viaggiare, Volkswagen svela i primi dettagli di quelle che saranno le versioni sportive delle nuove auto a batteria firmate GTI. Volkswagen ID. GTI Concept è la versione pepata della compatta ID.2all, una macchina che per dimensioni e proporzioni ricorda l’attuale Polo che sarà completamente elettrica, auto che farà parte degli 11 nuovi modelli a batteria che la casa automobilistica lancerà sul mercato entro il 2027 verso l’obiettivo di completare la transizione energetica entro il 2033, anno entro il quale in Europa Volkswagen produrrà solo veicoli elettrici.

Ma torniamo a noi, questa nuova concept è un’auto elettrica che misura 4,1 metri di lunghezza, 1,49 cm di altezza e 1,84 m di larghezza; vanta un passo particolarmente abbondante di 2,6 m. Buona anche la capacità del bagagliaio con 490 litri che diventano 1330 con i sedili abbattuti; in più c’è anche un vano da 50 litri posto sotto il divano posteriore.

Davanti si fa notare il disegno allungato dei gruppi ottici con fari LED Matrix IQ.Light, dietro con un particolare design 3D degli stessi, divisi dal portellone e uniti da una banda orizzontale sulla quale trova posto il logo del marchio.

Ma spiccano anche i cerchi in lega particolarmente abbondanti da 20″, un dettaglio coerente con le peculiarità che la contraddistinguono da una ID.2 standard: parafanghi e appendici sportive e muscolose, estrattori, spoiler, passaruota maggiorati, splitter e, più in generale, un certo carattere sportivo che ritroviamo ben delineato anche dentro.

Interni e tecnologia

Gli interni della Volkswagen ID. GTI Concept, come quelli di quasi tutte le nuove auto, sono ricche di schermi e di tecnologia. In questo caso c’è uno schermo da 10,9″ posto dietro al volante, squadrato coerentemente col carattere sportivo dell’auto, affiancato dal display principale centrale, da 12,9″ e a sviluppo orizzontale, schermo posto sopra alcuni comandi tattili illuminati per gestire la climatizzazione e sopra le piattaforme di ricarica a induzione per smartphone e altri dispositivi elettronici.

La grafica di entrambi gli schermi cambia a seconda della modalità di guida scelta, in accordo con le luci ambientali che donano all’intero abitacolo l’atmosfera più adatta alla circostanza: si colora tutto di rosso premendo il pulsante GTI posto sullo sterzo per attivare la modalità relativa, ad esempio. Per le sessioni in pista, ad esempio al Nürburgring Nordschleife, il conducente trova il percorso per intero visualizzato sul display con anche la propria posizione e altre informazioni utili, come i tempi del giro.

Prestazioni e disponibilità di Volkswagen ID. GTI Concept

Purtroppo mancano le informazioni più interessanti per un’auto simile, nonostante si tratti di una concept: cioè i numeri relativi ad autonomia, potenza e prestazioni. Sappiamo che sarà un’auto a trazione anteriore basata sulla MEB Entry, la piattaforma di nuova concezione dedicata alle vetture compatte del gruppo Volkswagen.

Per avere un riferimento, può essere utile ricordare che la ID.2 all, auto di cui sarà la variante sportiva, ha un motore che sviluppa 166 kW (226 cavalli) supportato da una batteria che promette fino a 450 km di autonomia nel ciclo WTP; in termini di prestazioni può scattare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, raggiunge i 160 km/h di velocità massima e si ricarica dal 10 all’80% in 20 minuti.

Comunque, Volkswagen ID. GTI Concept arriverà prossimamente nella versione definitiva, probabilmente non prima del debutto di quest’ultima versione più popolare ed economica, che dovrebbe partire da 25.000 euro e debuttare nei concessionari non prima del 2025.

Potrebbero interessarti anche: Nuove MINI Cooper e Countryman 2024 ufficiali, elettriche e super tecnologiche e Il nuovo concept elettrico di Mercedes ha un design e un’autonomia da urlo