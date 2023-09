In occasione dell’IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera è stato presentato il Concept Mercedes-Benz CLA Class, soluzione che offre una visione prossima alla produzione della futura famiglia di veicoli che rappresentano la porta d’ingresso di questo popolare brand del mondo delle auto.

E Mercedes, consapevole che il settore sta attraversando una vera e propria evoluzione verso l’elettrico, non vuole farsi trovare impreparata di fronte a una sfida che negli anni a venire si farà sempre più competitiva.

Svelato il nuovo concept di Mercedes

Progettata sulla futura piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), l’estetica esterna di Concept Mercedes-Benz CLA Class può vantare un design iconico e, allo stesso tempo, prestazioni dinamiche mentre per gli interni il produttore ha preferito concentrarsi sull’esperienza del cliente, puntando su comfort e abitabilità.

Ola Källenius, Amministratore delegato del Gruppo Mercedes-Benz AG, ci ha tenuto a precisare che questo concept può essere considerato come il precursore di un segmento completamente nuovo di veicoli entry-level completamente elettrici.

Nei programmi di Mercedes la gamma comprenderà quattro nuovi modelli (una coupé a quattro porte, una shooting brake e due SUV) e si rivolgerà ai clienti che ricercano i tratti caratteristici del brand tedesco, con più funzioni, un comfort e una sicurezza maggiori e la tecnologia più avanzata.

Tra i punti di forza di questo concept vi è senza dubbio l’autonomia, essendo capace di garantire oltre 750 chilometri secondo lo standard WLTP e un consumo energetico di soli 12 kWh/100 km.

Tra gli altri aspetti di questo concept su cui si sofferma in modo particolare il produttore tedesco vi sono l’attenzione per la sostenibilità nella scelta dei materiali, apposite soluzioni per migliorare le batterie (tra cui un’innovativa chimica delle celle e un elevato livello di integrazione che consente un’eccellente densità energetica) e una nuova interfaccia utente grazie al Superscreen MBUX derivato dall’innovativo display della VISION EQXX.