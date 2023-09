Sony ha ufficialmente aperto i preordini per la tanto attesa gamma di TV QD-OLED A95L, la nuova punta di diamante dell’azienda in fatto di televisori di fascia alta che non guarda a compromessi di alcun tipo e già prenotabile in alcuni mercati europei selezionati. La gamma Sony A95L è disponibile in tre varianti con diagonale da 77, 65 e 55 pollici e offre il meglio della tecnologia Sony, sia per quanto riguarda l’elaborazione video che per la componente audio, altrettanto importante; c’è un occhio di riguardo anche per i gamer, mentre vi anticipiamo subito che parliamo di TV che non sono proprio alla portata di tutti visto che il modello “entry-level” supera tranquillamente quota 3.000 euro.

Sony QD-OLED A95L è fino al 200% più luminoso del suo predecessore

La serie di TV QD-OLED A95L di Sony è equipaggiata con il Cognitive Processor XRTM aggiornato con la più recente tecnologia proprietaria XR Clear Image, utilissima per la riduzione del rumore e l’ottimizzazione della nitidezza dei movimenti nelle scene più concitate. Lato audio segnaliamo il sistema Acoustic Center Sync, che permette di sincronizzare il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar Sony compatibile, trasformandolo in sostanza nell’altoparlante centrale; a bordo non mancano poi il noto 360 Spatial Sound Mapping e la funzionalità Acoustic Surface Audio+ che, grazie alla vibrazione degli attuatori, emette i suoni da ogni punto dello schermo per adattarli perfettamente alle immagini.



Come anticipato sopra, QD-OLED A95L strizza l’occhio anche ai gamer con particolare attenzione agli utenti PlayStation 5. Proprio per questo motivo vengono implementate tecnologie come Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, utili per ottimizzare la qualità video durante il gaming e lo streaming, mentre Game Menu permetterà di modificare le impostazioni in base alle preferenze personali (vedi VRR o Motion Blur Reduction). Un cenno infine anche allo sforzo di Sony in ottica ecosostenibilità, in linea con l’iniziativa Road to Zero che si impegna a limitare il consumo di plastica e l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto; giusto per dare qualche dato, il pannello posteriore dei TV OLED di Sony è realizzato in SORPLAS, una plastica riciclata proprietaria di Sony che consente di ridurre il consumo complessivo di plastica vergine del 60% circa.

Caratteristiche principali Sony QD-OLED 4K HDR BRAVIA XR A95L

Diagonale 77”, 65”, 55”

Cornice Seamless Edge in alluminio

Cognitive Processor XR

Display QD-OLED con tecnologia XR Triluminos Max per una luminosità del 200% superiore al modello A95K

Google TV con più di 700.000 tra film ed episodi di serie TV su un’unica piattaforma

Film inclusi con l’app BRAVIA CORE in formato 4K UHD e IMAX Enhanced

Supporto per PlayStation 5

Game Menu

Supporto HDMI 2.1, 4K/120 Hz, VRR e ALLM

Supporto Dolby Vision, IMAX Enhanced Netflix Adaptive Calibrated Mode

Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos e DTS

Acoustic Center Sync per sincronizzare gli speaker del TV con alcune soundbar Sony

Fotocamera BRAVIA CAM

Nuova Eco Dashboard per le impostazioni “ecologiche”

Disponibilità e prezzi

La gamma di TV QD-OLED A95L si può già preordinare sul sito ufficiale Sony (maggiori dettagli a questo link) ma anche su Amazon Italia; riguardo i prezzi invece, il top di gamma da 77 pollici costa 6.499 euro (vedi offerta), cifra che scende a 3.999 euro per la variante da 65 pollici (link Amazon), per chiudere coi 3.299 euro del modello base da 55 pollici (vedi offerta Amazon).

