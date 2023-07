Il lancio dei processori Intel Core 14a gen si avvicina e come da pronostico dalla rete iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche delle prossime CPU dell’azienda di Santa Clara, attese sul mercato entro ottobre. Come già discusso nelle scorse settimane, le soluzioni Intel Core 14a gen saranno un refresh degli attuali Core 13a gen Raptor Lake-S, da qui appunto la sigla “Raptor Lake-S Refresh” che va ad indicare una leggera rivisitazione dei prodotti di precedente generazione, ottimizzati sostanzialmente per frequenze e consumi (o quasi come vedremo a breve), ma dotati alla fine della medesima architettura e nodo produttivo.

Intel Core 14a gen: poche differenze, ma che frequenze!

Gli ultimi dettagli sugli Intel Core 14a gen ci giungono dai colleghi di benchlife che, stando a quanto riportato, avrebbero ottenuto informazioni dirette da un non precisato partner OEM di Intel; bisogna ricordare infatti che gli OEM ricevono i prodotti in anticipo rispetto al lancio sul mercato retail, una prassi obbligata per testare e integrare i nuovi processori sui sistemi che verranno successivamente annunciati nella fase di presentazione ufficiale. Tornando alle caratteristiche tecniche trapelate, in linea di massima non ci allontaniamo da quanto previsto nel nostro precedente articolo in merito, con la differenza che in questa occasione abbiamo dati molto più concreti e, almeno secondo noi, più attendibili.



Andando quindi nel dettaglio, sembra confermato che Intel si muoverà come da tradizione, annunciando inizialmente i tre modelli Core i9/i7/i5 serie K con moltiplicatore di clock sbloccato e successivamente, si presume al CES di Las Vegas, i processori standard (o bloccati) con consumi e prezzi inferiori. In linea di massima i processori Intel Core 14a gen saranno caratterizzati esclusivamente da un incremento della frequenza di clock pari a 200 MHz rispetto agli attuali Core 13a gen, fatta eccezione per il modello Core i7 che invece riceverà una revisione del numero di core passando da 16 a 20 grazie a un incremento degli E-Core.

Il resto delle caratteristiche rimarrà invariato, dal quantitativo di cache, passando per iGPU e TDP, mantenendo ovviamente anche lo stesso socket LGA 1700 che renderà i nuovi processori retrocompatibili con le attuali schede madri Intel basate su chipset serie 600/700. Cercando di riassumere tutto, Intel dovrebbe annunciare i processori Core 14a gen a settembre per renderli disponibili poi ad ottobre con un lancio in contemporanea alle recensioni, insomma come accade ormai da qualche anno.

Caratteristiche tecniche Intel Core 14a gen Raptor Lake-S Refresh

Chiudiamo con un riepilogo delle caratteristiche, quasi ufficiali diciamo, degli Intel Core 14a gen Raptor Lake-S Refresh:

Intel Core i9-14900K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,4 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 6,0 GHz (P-Core), 4,4 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i7-14700K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 20C/28T (8C/16T+12C/12T)

Intel Smart Cache 33MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,5 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,6 GHz (P-Core), 4,3 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i5-14600K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 14C/20T (6C/12T+8C/8T)

Intel Smart Cache 24MB

Frequenza Base 3,5 GHz (P-Core), 2,6 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,3 GHz (P-Core), 4,0 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 181W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

