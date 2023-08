Netflix rilascia delle succose anticipazioni, annunciando i film previsti per il periodo autunnale, in uscita tra settembre, ottobre e novembre 2023. Alcuni di essi saranno trasmessi nei cinema selezionati per qualche giorno, altri usciranno direttamente in streaming per gli abbonati. Andiamo a scoprire i film Netflix in arrivo!

I film Netflix in uscita in autunno, da settembre a novembre 2023

Il catalogo autunnale di Netflix offre film per tutti i gusti e tutti gli stati d’animo, dai thriller da vivere col fiato sospeso a illuminanti documentari, da drammi di prestigio a divertenti commedie, passando per alcune avventure piene d’azione. Senza ulteriori indugi partiamo subito con la lista dei film in arrivo sulla piattaforma (e nei cinema, in certi casi) nei prossimi mesi: alcuni hanno già una data precisa di uscita, altri solo una finestra di lancio.

Film in uscita su Netflix a settembre 2023

Boy Scouts of America: Le verità nascoste – 6 settembre 2023 (documentario) Regia: Brian Knappenberger Trama in breve: attraverso interessanti interviste e reportage diretti, questo documentario investigativo rivela un clima di insabbiamento continuo e segue chi ha deciso di parlare per ottenere giustizia nei confronti di una delle più amate istituzioni americane. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Boy Scouts of America: Le verità nascoste

– 6 settembre 2023 (documentario) La probabilità statistica dell’amore a prima vista – 15 settembre 2023 (commedia) Regia: Vanessa Caswill Cast: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips e Dexter Fletcher Trama (il film è tratto dall’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith): dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley e Oliver si incontrano per caso all’aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d’occhio, ma all’atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita… Qui potete vedere il trailer ufficiale di La probabilità statistica dell’amore a prima vista

– 15 settembre 2023 (commedia) El Conde – 15 settembre 2023 (7 settembre 2023 nei cinema selezionati) (commedia) Regia: Pablo Larraín Cast: Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger Trama in breve: in questa versione della storia, Augusto Pinochet è un vetusto vampiro che dopo 250 anni decide di morire veramente a causa dei mali dovuti al disonore e ai conflitti familiari. Qui potete vedere il trailer ufficiale di El Conde

– 15 settembre 2023 (7 settembre 2023 nei cinema selezionati) (commedia) La dinastia del Baseball – 19 settembre 2023 (documentario) Regia: Morgan Neville, Jeff Malmberg Cast: Charlie Day nei panni di Mike Veeck, voce narrante di Jeff Daniels Trama: Mike Veeck è cresciuto nell’ombra del padre traffichino Bill Veeck, proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Il nome Veeck è diventato leggendario e popolare nel campo del baseball professionistico per aver portato il divertimento negli stadi che ora diamo per scontato: premi regalo, serate a tema, fuochi artificiali e molto altro. Quando Bill invita Mike per un’ultima avventura con i White Sox nel 1975, Mike sfrutta l’occasione per dimostrare il proprio valore. Tutto si interrompe bruscamente quando Mike manda in frantumi la carriera del padre con lo sfortunato evento “Disco Demolition Night”. Esiliato dal gioco che amava, il giovane Veeck trascorre i decenni seguenti cercando di risalire dal baratro, determinato a riscattarsi e a riabilitare il buon nome di famiglia.

– 19 settembre 2023 (documentario) Spy Kids: Armageddon – 22 settembre 2023 (avventura per famiglie) Regia: Robert Rodriguez Cast: Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla, Connor Esterson, Billy Magnussen, D.J. Cotrona Trama in breve: quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Spy Kids: Armageddon

– 22 settembre 2023 (avventura per famiglie)

La meravigliosa storia di Henry Sugar – 27 settembre 2023 (20 settembre 2023 nei cinema selezionati) (dramma) Regia: Wes Anderson Cast: Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade Trama in breve: un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

– 27 settembre 2023 (20 settembre 2023 nei cinema selezionati) (dramma)

Film in uscita su Netflix a ottobre 2023

Reptile – 6 ottobre 2023 (29 settembre 2023 nei cinema selezionati) (dramma) Regia: Grant Singer Cast: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, Matilda Lutz Trama in breve: in seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare, un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Reptile

– 6 ottobre 2023 (29 settembre 2023 nei cinema selezionati) (dramma)

Fair Play – 13 ottobre 2023 (29 settembre 2023 nei cinema selezionati) (thriller) Regia: Chloe Domont Cast: Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan Trama: quando si presenta l’opportunità di una tanto attesa promozione presso una spietata società finanziaria, i messaggi una volta incoraggianti tra gli innamorati Emily e Luke si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell’ambizione. Un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l’uno contro l’altro in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano.

– 13 ottobre 2023 (29 settembre 2023 nei cinema selezionati) (thriller) The Devil on Trial – Processo al diavolo – 17 ottobre 2023 (documentario) Regia: Christopher Holt Trama in breve: il documentario esplora la prima e unica volta in cui una “possessione demoniaca” è stata ufficialmente usata dalla difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Con racconti in prima persona di presunte possessioni demoniache sullo sfondo di un efferato omicidio, questa straordinaria storia ci spinge a riflettere sulla nostra paura dell’ignoto.

– 17 ottobre 2023 (documentario) Old Dads – 20 ottobre 2023 (commedia) Regia: Bill Burr Cast: Bill Burr, Bobby Cannavale, Bokeem Woodbine, Katie Aselton, Reign Edwards, Miles Robbins, Jackie Tohn, Rachael Harris Trama in breve: tre migliori amici che diventano padri più avanti con l’età si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

– 20 ottobre 2023 (commedia) Pain Hustlers – Il business del dolore – 27 ottobre 2023 (20 ottobre 2023 nei cinema selezionati) (dramma) Regia: David Yates Cast: Emily Blunt, Chris Evans, Catherine O’Hara, Chloe Coleman, Jay Duplass, Brian d’Arcy James, Amit Shah, Aubrey Dollar, Willie Raysor e Andy Garcia Trama (il film è tratto dal libro di Evan Hughes): Liza Drake è una madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze. L’incontro casuale con il rappresentante farmaceutico Pete Brenner la convince a intraprendere un percorso allettante dal punto di vista economico, ma dubbioso dal punto di vista etico quando scopre di essere coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile, la salute sempre più in declino della figlia e una crescente consapevolezza dei danni causati dall’azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte.

– 27 ottobre 2023 (20 ottobre 2023 nei cinema selezionati) (dramma)

Sorella Morte – a ottobre 2023 (horror) Regia: Paco Plaza Cast: Aria Bedmar, Almudena Amor, Maru Valdivielso Trama: nella Spagna postbellica la giovane novizia con poteri soprannaturali Narcisa raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile dove diventerà insegnante. Con il trascorrere dei giorni gli strani eventi e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano la spingono a dipanare l’orribile matassa di tutti i segreti che circondano la struttura e perseguitano i suoi inquilini.

– a ottobre 2023 (horror)

Film in uscita su Netflix a novembre 2023

Le Ladre – 1° novembre 2023 (azione) Regia: Mélanie Laurent Cast: Adèle Exharchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Bresch, Philippe Katherine, Félix Moati e Isabelle Adjani Trama: le due migliori amiche Carole e Alex sono ladre esperte, attraenti, spietate… e apparentemente invincibili. Stanche di una vita in fuga, accettano di eseguire un’ultima rapina chiedendo all’esuberante Sam di assisterle in quello che sarà il loro ultimo grande colpo. Non si rendono però conto che la missione sarà molto diversa da quel che credono. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Le Ladre (Wingwomen)

– 1° novembre 2023 (azione) Nyad – Oltre l’oceano – 3 novembre 2023 (20 ottobre 2023 nei cinema selezionati) (dramma) Regia: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin Cast: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans, Ethan Jones Romero, Luke Cosgrove, Jeena Yi, Eric T. Miller Trama (il film è tratto dal libro “Find A Way” di Diana Nyad): incredibile testimonianza della tenacia, dell’amicizia e del trionfo dello spirito umano, racconta un avvincente capitolo della vita dell’atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent’anni dopo essersi ritirata dal nuoto per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana vuole assolutamente portare a termine l’impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come “l’Everest del nuoto”. Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, si imbarca in un’elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll e una squadra pronta a dare il meglio.

– 3 novembre 2023 (20 ottobre 2023 nei cinema selezionati) (dramma)

Questi dunque i film da non perdere che ci aspettano nei prossimi mesi su Netflix. Ovviamente arriveranno in streaming tante altre pellicole e numerose serie TV originali. Continuate a seguirci per restare al passo con le novità delle varie piattaforme streaming.

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre? Le novità tra film, serie TV e originals