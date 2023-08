Il carovita incalza e anche i prezzi per giocare aumentano. In linea con questa tendenza Sony ha deciso di rincarare l’abbonamento annuale del suo servizio PlayStation Plus.

L’aumento entrerà in vigore dal 6 settembre, ma per gli attuali abbonati non avrà effetto fino alla successiva data di rinnovo a partire dal 6 novembre, quindi se l’abbonamento annuale scade prima del 6 novembre verrà rinnovato al prezzo attuale.

Sony spiega che qualsiasi modifica all’abbonamento apportata a partire dal 6 settembre, come aggiornamenti, downgrade o acquisto di tempo aggiuntivo, aggiornerà il piano riflettendo i nuovi prezzi.

Il colosso giapponese giustifica i rincari spiegando che l’aumento dei prezzi consentirà a Sony di continuare a offrire giochi di alta qualità e benefici a valore aggiunto al servizio di abbonamento PlayStation Plus.

PlayStation Plus, ecco i nuovi prezzi per gli abbonamenti annuali

Ecco come cambieranno i prezzi di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium:

PlayStation Plus Essential 12 mesi : da 59,99 euro all’anno a 71,99 euro all’anno

: da 59,99 euro all’anno a PlayStation Plus Extra 12 mesi : da 99,99 euro all’anno a 125,99 euro all’anno

: da 99,99 euro all’anno a PlayStation Plus Premium 12 mesi: da 119,99 euro all’anno a 151,99 euro all’anno

Sony sottolinea che i nuovi prezzi annuali rimangono comunque più convenienti rispetto agli abbonamenti di 1 o 3 mesi nel periodo di 12 mesi.

Il piano Essential costa 8,99 euro al mese o 24,99 euro per tre mesi, quello Extra costa 13,99 euro al mese o 39,99 euro per tre mesi, mentre l’abbonamento Premium costa 16,99 euro al mese o 49,99 euro ogni tre mesi.

