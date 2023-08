Aqara, azienda leader nelle soluzioni dedicate alla smart home, ha annunciato oggi nel corso di IFA 2023 una serie di novità destinate ad arricchire un portfolio che sta diventando sempre più importante. Sono ben cinque le novità destinate a semplificare ulteriormente la gestione della domotica e l’integrazione con dispositivi già presenti nella casa.

Prezzi e disponibilità saranno comunicati nel corso delle prossime settimane, quando saranno commercializzati nei vari Paesi europei. In attesa di saperne di più andiamo a scoprire nel dettaglio le novità di Aqara per IFA 2023.

Aqara Smart Lock U200

Aqara ha pensato a quegli utenti che non vogliono sostituire completamente la serratura di casa e con Smart Lock U200 propone una soluzione senza chiavi adatta a una base di utenti molto ampia. Non serve nessuna modifica né foro sulle porte esistenti, basta il cilindro già presente per poter rendere intelligente anche la porta di casa.

La nuova serratura si avvale del support a Matter-over-Thread, risultando quindi compatibile con un’ampia varietà di ecosistemi e garantendo un’elevata longevità. È possibile aprire la porta utilizzando una chiave NFC o un dispositivo NFC abilitato, ma anche utilizzare l’impronta digitale, un PIN o l’applicazione mobile per aprire la porta di casa senza alcuna chiave.

Una soluzione perfetta per chi tende a dimenticare le chiavi di casa che sarà protagonista di una campagna su Kickstarter nei prossimi mesi.

Aqara Camera E1

Novità anche per il portfolio dedicato alla video sorveglianza con Aqara Camera E1, un modello con sensore 2K in grado di ruotare sui due assi. Seguendo il trend stabilito con gli altri modelli della linea, anche la nuova telecamera supporta diversi ecosistemi come HomeKit, Alexa, e Google Home. Opera su reti WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per visioni in diretta velici e fluide.

Tra le funzioni più interessanti troviamo il riconoscimento delle persone basato su intelligenza artificiale, il tracciamento delle persone e una gestione flessibile dell’archiviazione, con la possibilità di scegliere tra microSD, cloud e sistemi NAS.

Aqara Dual Relay Module T2

Il Dual Relay Module T2 è la soluzione perfetta per automatizzare dispositivi già esistenti, come tende, aspiratori, scaldabagno e molto altro. Utilizza il protocollo Zigbee 3.0 e supporta il Matter-over-bridge per essere compatibile con numerose piattaforme di terze parti e offre numerose funzioni.

Oltre a permettere l’accensione e spegnimento da remoto, perfetto dunque per tutti i dispositivi “non intelligenti”, consente anche di conoscere i consumi di ogni dispositivo ed evitare problemi di surriscaldamento grazie ai sensori integrati. È inoltre possibile limitare la potenza per ridurre i costi in bolletta, può essere alimentato sia a corrente continua che alternata e supporta carichi fino a 10 ampere.

Aqara Ceiling Light T1M

Dopo aver introdotto qualche settimana fa la sua prima striscia LED, Aqara espande la sezione dedicata all’illuminazione con Ceiling Light T1M, una plafoniera del diametro di 50 centimetri ideale per svariati utilizzi. Oltre a permettere di regolare l’intensità luminosa, offre fino a 16 milioni di colori per creare sempre la giusta atmosfera, durante una cena o un film, ma anche durante una festa in casa.

La nuova soluzione Aqara integra anche un anello luminoso RGB che può essere utilizzato sia per creare ulteriori effetti luminosi sia come sistema di notifica per altri dispositivi della smart home. Utilizza il protocollo Zigbee e offre il supporto Matter-over-bridge, la modalità a basso consumo e la compatibilità con le principali piattaforme di domotica.

Aqara EU-style wall outlet

L’ultima novità è una b (di quelle che vanno inserite nelle scatole elettriche a parete) adatta al mercato europeo, così da poter controllare i dispositivi collegati e integrarli nei sistemi di domotica, con la possibilità di controllarli con i comandi vocali. Consente di monitorare i consumi in tempo reale e di capire quando il dispositivo collegato viene acceso o spento, così da permettere di attivare delle automazioni.

Sarà possibile, ad esempio, accendere o spegnere determinate luci quando si accende la TV, o accendere le luci della stanza quando vengono chiuse le tende, ma anche ricevere una notifica quando la lavatrice ha completato il proprio ciclo. Utilizza il protocollo Zigbee ed essendo alimentata dalla rete funge anche da ripetitore per questo protocollo, migliorando l’affidabilità degli altri dispositivi connessi.