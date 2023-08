Come da previsioni, la tedesca AVM ci ha già dato un antipasto dell’IFA 2023 di Berlino, una delle più importanti fiere tecnologiche a livello globale che si svolge nella capitale tedesca, annunciando ufficialmente tantissime novità per le connessioni in fibra ottica, il Wi-Fi 7 e la Smart Home del futuro.

Alle interessanti novità già anticipate al Mobile World Congress 2023 dello scorso febbraio, ovvero i modem/router della serie FRITZ!Box 5690, il router 5G compatto FRITZ!Box 6860 5G e il FRITZ!Smart Gateway, AVM affianca i nuovi FRITZ!Box 6670 Cable, FRITZ!Powerline 1240 AX nonché il nuovo sensore magnetico per porte e finestre FRITZ!DECT 350. Scopriamo tutti i dettagli.

AVM annuncia ufficialmente tanti nuovi FRITZ!Box: parola d’ordine Wi-Fi 7

Come anticipato in apertura, AVM ha scelto l’IFA di Berlino in modo da giocare in casa (l’azienda ha sede proprio nella capitale tedesca) per presentare i suoi primi prodotti con supporto al Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), standard che rappresenta il futuro del Wi-Fi, aggiungendo la nuova banda a 6 GHz (larga 320 MHz) alle bande di frequenza a 2,4 e 5 GHz.

Le caratteristiche principali del Wi-Fi 7 sono bassa latenza e alta trasmissione dei dati, per consentire agli utenti una comunicazione wireless in tempo reale per applicazioni come, ad esempio, la realtà virtuale, il cloud computing e il gaming.

Il modello di punta di AVM è ora il FRITZ!Box 5690 Pro

Il prodotto di punta tra quelli presentati da AVM all’IFA 2023 di Berlino è indubbiamente il FRITZ!Box 5690 Pro, un router che supporta le reti in fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gbps tramite standard GPON.

Lui si configura come il dispositivo in fibra perfetto per tutte le applicazioni digitali di casa, includendo il supporto al Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps e l’intera gamma di funzioni FRITZ! per la telefonia, la Smart Home e il networking. Oltre allo standard DECT ULE, supporta anche Zigbee ed è compatibile con Matter.

Il nuovo FRITZ!Box 6670 Cable di AVM

Il nuovo FRITZ!Box 6670 Cable è un router che “porta l’alta velocità del Wi-Fi 7 nella connessione via cavo”. Esso è in grado di trasmettere alle frequenze 2,4 e 5 GHz, offrendo un potente Mesh Wi-Fi e supportando gli standard Zigbee e DECT ULE.

Presenta una porta LAN da 2,5 gigabit e altre quattro porte LAN a 1 gigabit che assicurano una rapida distribuzione dei dati nella rete. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sintonizzatore TV che consente di trasmettere segnali televisivi nella rete domestica tramite Wi-Fi.

Arrivano nuove funzionalità per l’interfaccia utente

AVM ha introdotto nuove funzionalità nell’interfaccia utente dei prodotti della gamma FRITZ!Box Fiber, quali il FRITZ!Box 5590, FRITZ!Box 5530 Fiber e il nuovissimo FRITZ!Box 5690 Pro , per consentire agli utenti di ottenere informazioni dettagliate sulla qualità e sulla velocità della propria connessione in fibra.

L’utilizzo di un singolo dispositivo che combina modem (ONT) e router fa sì che i consumi energetici si riducano (fino al 40%); in generale, l’utilizzo di un modem router (in fibra, DSL o 5G che sia), consente di migliorare lato sicurezza dal momento che gli aggiornamenti saranno disponibili in modo centralizzato e le nuove funzionalità risulteranno immediatamente accessibili.

AVM annuncia la nuova powerline per reti mesh FRITZ!Powerline 1240 AX

La nuova FRITZ!Powerline 1240 AX è un dispositivo pensato per le situazioni in cui i muri sono spessi e le distanze in casa sono grandi: esso è infatti ottimizzato per la rete Mesh e trasmette dati tramite l’impianto elettrico (con velocità fino a 1200 Mbps tramite standard HomePlug AV) o tramite Wi-Fi 6 (con velocità fino a 600 Mbps sulla frequenza a 2,4 GHz).

Grazie a FRITZ!OS e al Wi-Fi Mesh, FRITZ!Powerline 1240 AX si integra facilmente nella rete domestica: con la semplice pressione di un pulsante è possibile creare estendere la copertura della rete Wi-Fi anche nelle stanze in cui in precedenza non era disponibile una connessione wireless, ad esempio in luoghi come un seminterrato o un giardino.

Le novità di AVM per la Smart Home

Tra le novità di AVM per la Smart Home rientrano il nuovo Gateway FRITZ!Smart, già anticipato al Mobile World Congress 2023, il nuovo sensore magnetico per porte e finestre FRITZ!DECT 350 e nuove funzionalità di risparmio energetico per FRITZ!DECT 200 e FRITZ!Box.

Il Gateway FRITZ!Smart è un prodotto che combina gli standard DECT e Zigbee in un unico dispositivo e amplia l’offerta FRITZ! per la Smart Home con una serie di nuove applicazioni, fungendo anche da ripetitore per la rete Wi-Fi domestica. Esso consentirà nuove possibilità di integrazione e di controllo dei dispositivi connessi (soprattutto per il controllo delle luci LED Zigbee e di altri produttori che possono essere facilmente integrate nella Smart Home di FRITZ!).

FRITZ!DECT 350

AVM ha lanciato un nuovo sensore magnetico per porte e finestre chiamato FRITZ!DECT 350. Il dispositivo è in grado di rilevare immediatamente quando porte o finestre vengono aperte, chiuse o inclinate: grazie alla tecnologia DECT ULE e ai controlli intelligenti FRITZ!DECT 302 e 301, è possibile ridurre gli sprechi energetici. La configurazione di scenari come “Se finestra aperta, allora abbassare il riscaldamento” è molto semplice.

Il FRITZ!DECT 350 consente di controllare tutti i dispositivi FRITZ! Smart Home e i dispositivi Zigbee compatibili, consentendo agli utenti di configurare una vasta gamma di scenari e routine. Esso può essere montato utilizzando la striscia adesiva inclusa nella confezione, permettendo di nasconderlo direttamente tra l’anta e il telaio delle finestre di tipo Eurofold.

Nuove funzionalità di risparmio energetico per FRITZ!DECT 200 e FRITZ!Box

AVM sta espandendo le funzionalità di analisi energetica per le prese smart FRITZ!DECT 200 e 210: attraverso il servizio gratuito MyFRITZ!Net, gli utenti possono salvare a lungo termine i dati di consumo energetico, nonché visualizzarli e analizzarli in tempo reale. L’ultima panoramica dei consumi è sempre accessibile anche tramite smartphone.

Se si desidera ridurre il consumo energetico del proprio FRITZ!Box, è possibile farlo facilmente dalla versione FRITZ!OS 7.56 selezionando la modalità di risparmio energetico. Questa modalità combina le opzioni di risparmio energetico per Wi-Fi, LAN e USB nella sezione “Sistema > Monitoraggio energetico“. Gli utenti potranno scegliere tra “Modalità di risparmio energetico” e “Modalità bilanciata“.

Le novità di AVM per MyFRITZ!APP e le altre FRITZ!App

All’IFA di Berlino, AVM ha annunciato anche il nuovo MyFRITZ!App Configuration wizard per Android e iOS: esso permette di configurare facilmente e rapidamente un nuovo FRITZ!Box tramite smartphone. L’app guida gli utenti attraverso la configurazione iniziale, fornendo anche suggerimenti utili su funzioni come l’accesso ospiti Wi-Fi, il parental control e i blocchi delle chiamate. Inoltre, con l’aggiornamento a FRITZ!OS 7.56 è stata introdotta una nuova funzione chiamata “assistente per il passaggio a un nuovo FRITZ!Box”, che semplifica il trasferimento delle impostazioni importanti (per internet, telefonia e Wi-Fi) e dei dispositivi collegati al vecchio FRITZ!Box, inclusi FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e FRITZ!DECT.

Oltre al MyFRITZ!App, le altre app gratuite di AVM offrono anche nuove funzionalità:

FRITZ!App WLAN supporta il Wi-Fi 7 e visualizza la nuova banda di frequenza a 6 GHz.

supporta il Wi-Fi 7 e visualizza la nuova banda di frequenza a 6 GHz. FRITZ!App Fon ora permette la gestione dei video, consentendo agli utenti di visualizzare immagini e video dalle loro telecamere IP o citofoni e di aprire la porta per accogliere i visitatori.

ora permette la gestione dei video, consentendo agli utenti di visualizzare immagini e video dalle loro telecamere IP o citofoni e di aprire la porta per accogliere i visitatori. FRITZ!App Smart Home mostra ora i dispositivi Zigbee registrati con il FRITZ!Smart Gateway e invia notifiche sugli eventi nella Smart Home, come l’accensione o lo spegnimento dei dispositivi. Inoltre, la registrazione dei dispositivi FRITZ! Smart Home può essere effettuata direttamente dall’app, rendendo l’intero processo più comodo.

Quando arriveranno questi nuovi prodotti di AVM?

Al momento, AVM non ha ancora condiviso tempistiche o prezzi ufficiali per nessuno dei nuovi dispositivi che immaginiamo comunque possano arrivare a breve anche sul mercato italiano. Torneremo sulla questione nel momento in cui ci fossero nuove comunicazioni da parte dell’azienda tedesca.

