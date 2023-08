Tornano a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui Apple starebbe considerando di usare la stampa 3D come parte del processo di progettazione dei suoi prodotti e nelle scorse ore Mark Gurman ci ha fornito alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Il popolare giornalista di Bloomberg, infatti, ha reso noto che Apple utilizzerà per la prima volta la stampa 3D come una sorta di prova con alcuni modelli di Apple Watch Series 9.

Un’importante novità produttiva con Apple Watch Series 9

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino sta testando l’uso di stampanti 3D per produrre il telaio in acciaio utilizzato da alcuni dei suoi prossimi smartwatch e tale soluzione dovrebbe essere in grado di evitare il taglio di grandi lastre di metallo nella forma del prodotto.

Grazie alla stampa 3D, il produttore potrebbe aumentare la velocità con cui avviene l’assemblaggio del prodotto e, allo stesso tempo, diminuire l’entità dell’impatto ambientale.

Gurman precisa che la stampa è realizzata con una sostanza in polvere, che successivamente passa attraverso un processo chiamato sinterizzazione (vengono utilizzati il calore e la pressione per comprimere il materiale in quello che sembra l’acciaio tradizionale) mentre il design esatto e i ritagli vengono poi fresati come nel processo precedente.

Il giornalista ci ha tenuto a mettere in risalto che non tutti i modelli di Apple Watch Series 9 saranno realizzati utilizzando il nuovo processo di stampa 3D ed è probabile che il colosso di Cupertino limiterà i test per quelli in acciaio inossidabile (che rappresentano una piccola parte del portafoglio smartwatch dell’azienda statunitense).

Precedenti indiscrezioni indicavano Apple Watch Ultra 2 come uno dei modelli destinati a fare esordire la nuova procedura di produzione con stampa 3D ma, a dire di Gurman, per tale smartwatch il colosso di Cupertino avrebbe deciso di attendere sino al prossimo anno.

Ricordiamo che Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 saranno presentati ufficialmente il 12 settembre.