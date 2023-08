COROS Pace 3 è il nuovo sportwatch presentato oggi da un’azienda cinese che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel mercato degli orologi sportivi. Si tratta di un dispositivo di fascia bassa che integra tuttavia un sistema di localizzazione satellitare GPS a doppia frequenza GNSS, un display LCD touchscreen da 1,2 pollici transflettivo, tante modalità sportive e anche qualche funzione smart, fra cui la riproduzione musicale dall’orologio in cuffia o dagli altoparlanti Bluetooth. Ma scopriamolo meglio nei dettagli.

Caratteristiche, funzioni e immagini di COROS Pace 3

Specifiche tecniche

COROS Pace 3 è uno sportwatch di fascia medio-bassa equipaggiato con uno schermo touchscreen LCD sempre attivo (Always-On Display) da 1,2 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel e con 64 colori.

All’interno di una scocca in plastica rinforzata, ci sono vari sensori (cardiofrequenzimetro, termometro, pulsossimetro, accelerometro, giroscopio, bussola 3D e altimetro barometrico) e i principali sistemi di geolocalizzazione GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS con rilevamento a doppia frequenza GNSS a garanzia di elevati livelli di precisione del segnale. Non manca la connettività Wi-Fi e Bluetooth per la sincronizzazione con lo smartphone.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, COROS Pace 3 promette quanto segue e si ricarica completamente in meno di 2 ore:

fino a 38 ore con registrazione di un’attività attiva collegato a GPS e QZSS;

fino a 25 ore con registrazione attiva collegato a 5 sistemi satellitari in contemporanea (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS);

fino a 15 ore con registrazione attiva collegato a a tutti e 5 i sistemi satellitari con GNSS;

fino a 24 giorni di utilizzo standard.

Funzioni software

Sono diverse le funzioni sportive integrate in COROS Pace 3, che tuttavia resta uno sportwatch di fascia economica, quindi non altrettanto ricco come i modelli più pregiati del marchio. Ci sono innanzitutto diverse modalità sportive fra cui scegliere (fra cui anche il trail running, lo sci, lo snowboard e l’hiking), la possibilità di creare un percorso dall’app companion da seguire poi sull’orologio, che permette di visualizzare sia i checkpoint che le coordinate GPS, oltre alle informazioni su alba e tramonto e quelle relative al profilo altimetrico del percorso che si sta seguendo.

L’app companion, oltre a servire come strumento per personalizzare alcuni aspetti di COROS Pace 3, permette anche di analizzare gli allenamenti in dettaglio oltre che di approfondire i parametri vitali registrati dai sensori, comprese le fasi di sonno, la frequenza cardiaca e altro. Volendo, è possibile anche scaricare gratuitamente dei piani di allenamento per i corridori (da qui) o degli allenamenti per vari sport (da qua) utili per raggiungere i propri obiettivi.

Non manca la possibilità di sincronizzare l’orologio con varie app di terze parti, fra cui Strava, Komoot, Insta360, Apple Salute, eccetera, sportwatch che integra anche qualche funzione smart quali il trova il mio telefono e il mio orologio, la riproduzione di musica offline tramite cuffie o altoparlanti Bluetooth collegati.

Design e immagini

Esteticamente parlando, COROS Pace 3 è uno sportwatch semplice, senza fronzoli, realizzato interamente in plastica rinforzata ad esclusione del vetro che protegge lo schermo. Quest’ultimo è touchscreen, fatto che giustifica in parte la scelta di prevedere soltanto due pulsanti fisici, uno dei quali girevole. In termini di resistenza alle immersioni in acqua, il dispositivo è garantito per un massimo di 50 metri di profondità.

Le dimensioni sono contenute, e lo stesso discorso vale per il peso: 41,9 mm di diametro e 11,7 mm lo spessore, pesa 30 grammi con cinturino in nylon e 39 grammi con la versione in silicone (i cinturini sono da 22 mm con sistema di aggancio/sgancio Quick Release). Sono 3 le colorazioni di COROS Pace 3: bianco, nero e arancione, a cui si aggiungono varie opzioni di colore per i cinturini, disponibili in silicone o in nylon.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di COROS Pace 3

COROS Pace 3 è stato presentato oggi in alcuni mercati europei in vendita al prezzo di 249 euro. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono attualmente informazioni al riguardo, ma ci aspettiamo sia presto disponibile anche da noi allo stesso prezzo, acquistabile anche su Amazon.

Potrebbero interessarti anche: Come scegliere uno sportwatch? I migliori del mese e Smartwatch come ciclocomputer: come se la cava COROS VERTIX 2 nella recensione