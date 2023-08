Come ogni anno, il periodo che precede l’inizio del nuovo anno scolastico e universitario è piuttosto ricco di offerte. Amazon è da sempre fra le principali promotrici, azienda che ha già lanciato varie promozioni interessanti in tema Back to School, la Gaming Week, le offerte sui propri dispositivi e, da oggi, 28 agosto 2023, anche il 20% di sconto extra sui prodotti Amazon Seconda mano (ex Warehouse).

Amazon Seconda mano: 20% di sconto extra su una selezione di prodotti

Cosa sapere sui prodotti Amazon Seconda Mano

Per chi non lo sapesse, Amazon Seconda Mano è la sezione dello store Amazon.it in cui ci sono prodotti resi, usati ma anche in condizioni pari al nuovo, offerti a prezzi ribassati a seconda del loro stato. Sono tutti funzionanti, chiaramente, ma Amazon ne specifica le condizioni tramite quattro etichette: condizioni accettabili, buone, ottime e come nuovi; qui trovate maggiori dettagli sullo stato dei prodotti di Amazon Seconda mano. C’è da sapere che, qualsiasi siano le condizioni di questi ultimi, sono tutti coperti dalla garanzia legale di Amazon che consente, peraltro, di usufruire del reso (per maggiori dettagli sulle politiche di reso di Amazon, qui trovate tutto).

I prodotti scontati per la nuova promozione Amazon Seconda Mano

La nuova promozione di Amazon sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 5 settembre 2023, promozione che prevede uno sconto del 20% su una selezione di prodotti in vendita nel reparto Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout dopo aver selezionato l’indirizzo di spedizione.

Ecco qualche offerta interessante disponibile nel momento in cui scriviamo; come al solito le scorte dei prodotti sono particolarmente limitate e i prezzi legati alle singole versioni, ragione per cui vi lasciamo direttamente i link ai prodotti che abbiamo selezionato, senza indicazioni sui prezzi (variabili in base alle disponibilità e alle condizioni):

Questi erano solo alcuni dei prodotti Amazon Seconda mano scontati del 20% extra. Per gli altri, vi lasciamo direttamente al link della homepage dell’offerta dove trovate tutti i prodotti compatibili e acquistabili in sconto fino alle ore 23:59 del 5 settembre, salvo esaurimenti delle scorte.

Tutti i prodotti Amazon Seconda mano scontati del 20%

Potrebbero interessarti anche: Offerte bomba per MacBook Pro 16 con M1 Pro e Max, di nuovo al minimo su Amazon e Notebook nuovo con GeForce RTX 4050 o 4060? Da Amazon e MSI 2 super offerte Back to School

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.