Come di consueto, ad anticipare il nuovo anno scolastico/universitario ci sono le promozioni Back to School, iniziativa che anche quest’anno consente di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di vari prodotti. In questo articolo ci concentriamo sui notebook da gaming di MSI, in offerta su Amazon a ottimi prezzi da oggi, 28 agosto, fino al 10 settembre 2023.

Ne abbiamo selezionati 2, tutti di fascia media con schede video GeForce RTX 4050 e 4060 di NVIDIA, un ottimo compromesso per giocare (ma non solo). Sono macchine valide anche per molte altre esigenze, lavorative, o di studio, che grazie agli sconti disponibili per il Back to School, si portano a casa con sconti che arrivano anche a toccare i 500 euro. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Notebook MSI in offerta su Amazon per il Back to School 2023

MSI Thin GF63 con RTX 4050 e 4060

Partiamo dal più economico dei tre. La versione del notebook MSI Thin GF63 con NVIDIA GeForce RTX 4050 nota come 12VE-292IT. Si tratta di un laptop di fascia media che si presenta con un schermo da 15,6″ con refresh rate da 144 Hz.

Sotto il cofano c’è un processore Intel Core di 12esima generazione i7-12650H affiancato per l’appunto alla scheda video citata, con architettura NVIDIA Ada Lovelace e con supporto al DLSS 3, ray tracing e NVIDIA Max-Q. Per quanto riguarda invece le memorie, ci sono 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un SSD PCIe 4 da 512 GB.

Per tenere a bada le temperature anche durante le sessioni di gaming più concitate c’è un sistema di dissipazione del calore con heatpipe collegata sia alla CPU che alla GPU. Mentre per il resto, è bene segnalare la presenza di Windows 11 Home come sistema operativo di MSI Thin GF63, della connettività Wi-Fi 6, la certificazione Hi-Res Audio e Nahimic by Steelseries, la modalità console e un’ampia dotazione di porte per connettere facilmente qualsiasi cosa.

In occasione degli sconti del Back to School, su Amazon è possibile acquistarlo in offerta scontato di 200 euro: fino al 31 agosto, costa infatti 1.149 euro invece di 1.349 euro.

Link per acquistare MSI Thin GF63 con RTX 4050 a 1.149 euro su Amazon

L’altra offerta che vi segnaliamo riguarda sempre MSI Thin GF 63, ma nella versione con la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (nome in codice: 12VF-291IT). Le specifiche tecniche sono le stesse, compresi il processore e il quantitativo di RAM e di memoria interna, ma la scheda grafica di fascia un pochino superiore lo rende un notebook più capace dal punto di vista della gestione di applicazioni esigenti per quanto riguarda la grafica, oltre ai giochi, naturalmente.

Rispetto alla versione scontata con la GeForce RTX 4050 costa 150 euro in più con l’offerta del Back to School di Amazon, che significa poterlo acquistare al prezzo di 1.299 euro invece di 1.399. Anche in questo caso, lo sconto vale fino al 31 agosto, salvo esaurimenti delle scorte.

Link per acquistare MSI Thin GF63 con RTX 4060 a 1.299 euro su Amazon

