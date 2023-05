Oltre a proporre centinaia di migliaia di prodotti nuovi a prezzi convenienti, Amazon offre da tempo agli utenti la possibilità di acquistare prodotti usati, godendo di sconti interessanti senza perdere garanzia a servizio.

Con Amazon Warehouse gli utenti hanno quindi la possibilità di acquistare prodotti che sono stati resi da altri clienti per vari motivi e che, dopo essere stati controllati dagli addetti, vengono rimessi in vendita. Spesso si tratta di prodotti con imballi rovinati, o che sono stati restituiti per un errato acquisto (taglia dei vestiti, compatibilità hardware e così via).

In ogni caso tutti i prodotti del Warehouse godono di due anni di garanzia e del classico servizio di assistenza Amazon, per cui possono essere ulteriormente restituiti qualora avessero difetti, o sostituiti con prodotti uguali. Il nome Warehouse però non è molto chiaro, almeno per il pubblico italiano, per cui il colosso statunitense ha deciso di fare maggior chiarezza, scegliendo un nuovo nome per uno dei servizi più apprezzati.

Amazon Warehouse diventa Seconda Mano

Ecco dunque che, dopo aver ascoltato le segnalazioni dei clienti e al fine di offrire una esperienza di acquisto ancora migliore, Amazon Warehouse ha deciso di cambiare nome. Da ora in poi si chiamerà Amazon Seconda Mano, un nome che mette subito in chiaro che i prodotti venduti non sono nuovi, anche se in molti casi sono esattamene pari al nuovo.

Amazon sottolinea il fatto che continueranno a essere offerti grandi sconti su prodotti usati, con confezione aperta o danneggiata. Saranno sempre attivi i medesimi servizi validi in precedenza, come la procedura di reso, la garanzia legale, i benefici del servizio Amazon Prime e ovviamente il Supporto Clienti, che saprà aiutare in ogni situazione.

Potete dare uno sguardo alle tantissime occasioni presenti su Amazon Seconda mano visitando il link sottostante.

Visita Amazon Seconda Mano