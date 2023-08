Negli ultimi mesi Microsoft è sempre più attiva nel campo della intelligenza artificiale (IA), e proprio in queste settimane il team di sviluppatori del sistema operativo per PC sta lavorando su nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per Windows 11, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con le applicazioni e i contenuti.

Tra queste funzionalità (al momento disponibili solo per gli Insider) troviamo il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), la rimozione degli oggetti e l’intelligenza artificiale generativa in Paint. Andiamo ad esplorare insieme queste nuove funzionalità che, probabilmente, vedranno la luce con la versione 23H2 di Windows 11.

Su Windows 11 arriva l’IA anche nell’app Fotocamera e in Paint

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è una tecnologia che consente di estrarre e modificare il testo dalle immagini. Microsoft sta testando l’integrazione dell’OCR nelle applicazioni Fotocamera e Strumento di cattura di Windows 11.

Questa nuova funzionalità consentirebbe a Windows 11 di riconoscere e interpretare testi e immagini in modo automatico. Ciò significherebbe che gli utenti potrebbero effettuare ricerche di testo all’interno di immagini e documenti scansionati, senza dover manualmente digitare il testo; inoltre, l’OCR potrebbe anche permettere di convertire file PDF e immagine in formati di testo editabili, come Word o TextEdit.

Rimozione degli oggetti dalle foto

Un’altra funzionalità interessante in fase di test è la rimozione degli oggetti nelle immagini. L’app Foto potrebbe ricevere una funzione che permette di identificare persone e oggetti nelle immagini e di rimuovere gli oggetti indesiderati.

Ad esempio, se si ha una foto di una persona con uno sfondo popolato da oggetti fastidiosi, Windows 11 potrebbe eliminarli in modo automatico, lasciando solo la figura in primo piano e lo sfondo scevro da ogni elemento superfluo.

Questa funzionalità è già popolare su smartphone Android e iOS, quindi non sorprende che Microsoft stia lavorando per implementarla anche in Windows 11.

IA generativa in Paint

Microsoft sta anche sperimentando l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa nell’app Paint. In particolare, si tratta di funzionalità permetterà agli utenti di creare immagini basate su una descrizione e modificarle o annotarle facilmente, migliorando la produttività per i professionisti che lavorano con la creatività e facendo risparmiare tempo prezioso a tutti coloro che hanno la necessità di ottenere semplicemente un disegno ben fatto.

Se queste funzionalità saranno implementate con successo con l’aggiornamento 23H2 di Windows 11, gli utenti saranno in grado di svolgere compiti specifici in modo più rapido e diverso rispetto al passato. Non vediamo l’ora di scoprire come queste innovazioni cambieranno il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi Windows.

