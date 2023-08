Nel mondo della tecnologia l’intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più protagonista, in quanto riesce a offrire soluzioni innovative e migliorare complessivamente l’esperienza utente di software e prodotti di vario tipo. Microsoft, uno dei giganti del settore tecnologico, non è rimasta indietro e ha recentemente introdotto Windows Copilot, il suo nuovo assistente basato su IA. Prima ancora del suo lancio ufficiale, la società ha avviato i test di Copilot tra gli iscritti del canale Dev e, di recente, ha esteso l’anteprima ai partecipanti del canale Beta.

In queste ore Microsoft ha iniziato a distribuire Windows Copilot a un numero maggiore di Insider, permettendo a un pubblico più ampio di testare e fornire feedback sull’assistente AI. Questo passo è fondamentale per migliorare ulteriormente l’assistente e assicurarsi che risponda alle esigenze degli utenti.

Gli Insider sono parte di un programma di Microsoft che permette agli utenti di provare in anteprima le nuove funzionalità e gli aggiornamenti del sistema operativo. In cambio, gli Insider forniscono feedback e segnalano eventuali problemi, aiutando Microsoft a perfezionare le sue soluzioni prima del rilascio ufficiale.

Windows Copilot è un assistente basato su IA sempre a portata di mano

Windows Copilot è un assistente AI sviluppato da Microsoft per migliorare l’esperienza utente su Windows 11. Questo assistente intelligente è progettato per aiutare gli utenti a svolgere compiti quotidiani, fornendo suggerimenti e soluzioni in tempo reale (qui un’anteprima di cosa potrà fare l’intelligenza artificiale su Windows 11 con Windows Copilot). Grazie all’intelligenza artificiale, Windows Copilot è in grado di apprendere dalle azioni dell’utente e di adattarsi alle sue esigenze, rendendo l’interazione con il sistema operativo più fluida e personalizzata.

La versione attuale di Windows Copilot si posiziona strategicamente nella barra delle applicazioni di Windows 11, sempre pronto ad assistere l’utente. Nonostante la versione attuale sia ancora in fase di sviluppo, Copilot può già svolgere una serie di compiti pratici come cambiare la modalità del display, attivare la modalità “Non disturbare”, fare uno screenshot e persino riassumere il contenuto di un sito web su Microsoft Edge. Inoltre, può rispondere a comandi più creativi, come scrivere una storia o generare un’immagine specifica tramite DALL-E. Si prevede che in futuro, con ulteriori aggiornamenti, l’assistente sarà in grado di eseguire funzioni ancora più complesse e utili per gli utenti.

Le novità della build 22631.2129 di Windows 11

Oltre a Windows Copilot, l’aggiornamento 22631.2129 di Windows 11 include numerose altre funzionalità innovative. Vediamo le novità principali.

Dev Drive migliora il flusso di lavoro degli sviluppatori

Un aspetto rilevante è l’introduzione di Dev Drive, un nuovo tipo di volume di archiviazione pensato per ottimizzare le prestazioni dei carichi di lavoro degli sviluppatori. Questo sistema si basa sulla tecnologia Resilient File System (ReFS) e contiene diverse funzionalità che aiutano gli sviluppatori a gestire più efficacemente le prestazioni e il profilo di sicurezza. Dev Drive è stato progettato per ospitare il codice sorgente del progetto, le cartelle di lavoro e le cache dei pacchetti, ma non è destinato a carichi di lavoro generici.

Narrator migliora significativamente l’interazione con Excel

La recente build Insider ha anche migliorato l’interazione con Microsoft Excel attraverso la funzionalità Narrator, un’opzione che garantisce un’esperienza di lettura più fluida e scorrevole; gli annunci, che seguono il lavoro che si sta svolgendo, sono accessibili e personalizzabili tramite comode scorciatoie da tastiera. Per maggiori informazioni sulle funzioni di Narrator, vi invitiamo a consultare la pagina di supporto di Microsoft a questo indirizzo.

Allo stesso tempo, sono state introdotte due nuove modalità che vanno a semplificare la creazione di testi con l’accesso vocale; in particolare, gli utenti possono utilizzare i comandi di “correzione” per correggere le parole riconosciute in modo errato dall’accesso vocale.

Windows Hello for Business: un passo in avanti verso un futuro senza password

Un altro aggiornamento degno di nota è l’introduzione dell’esperienza senza password con Windows Hello for Business (WHFB). Questa funzione offre alle organizzazioni una credenziale forte e resistente alle minacce informatiche, aiutando i clienti a passare a un futuro senza password.

A chiudere il pacchetto di novità introdotte con questa nuova build, Windows 11 ha migliorato l’esperienza di screen casting, ovvero quella tecnologia che consente di estendere in modalità wireless lo schermo a un altro PC, a un televisore o ad altri display esterni nelle vicinanze: le nuove migliorie, introdotte con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 Insider, ora rendono più semplice estendere in modalità wireless lo schermo a un altro PC, a un televisore o ad altri display esterni nelle vicinanze. Microsoft ci tiene a far sapere che, comunque, le novità in merito a questa funzione non sono definitive e nei prossimi mesi sono previste ulteriori migliorie. Per scoprire ulteriori dettagli sulle novità di questa build, vi rimandiamo all’annuncio ufficiale dell’azienda sul proprio sito, raggiungibile a questo indirizzo.

