Il team di Beeper, un’app che consente di riunire tutte le chat in un unico posto, ha da poco annunciato il supporto per Google Messaggi con RCS (Rich Communication Services), uno standard che rende gli SMS più simili ai messaggi di WhatsApp e piattaforme simili, abilitando funzionalità come crittografia end-to-end, conferme di lettura, indicatori di digitazione e altro tra i dispositivi.

Nonostante sia sempre più utilizzato, Apple ancora si ostina a non adottare lo standard RCS, ma ora è possibile sfruttarlo su iPhone tramite l’app Beeper disponibile per varie piattaforme, tra le quali iOS.

L’app iMessage su iPhone offre tutte le funzionalità RCS, ma non offre compatibilità multipiattaforma con i dispositivi Android. Il nuovo aggiornamento di Beeper cambierà questa situazione.

L’app Beeper porta la messaggistica RCS su iPhone

La novità è attualmente disponibile nella versione beta di Beeper e gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere alcuni problemi noti, come gli avatar che non vengono ancora visualizzati, la cronologia che non è ancora completamente sincronizzata, le conferme di lettura che non sono supportate per i gruppi e gli indicatori di digitazione che non sono ancora attivi.

Per abilitare la nuova funzionalità in versione beta è necessario installare l’ultima versione 3.70.17 di Beeper Desktop, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio e successivamente sulla voce “Reti di chat” e poi su “Google ​​Messaggi”. Tuttavia bisogna armarsi di pazienza, poiché la lista di attesa è particolarmente lunga.

