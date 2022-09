Il CEO di Apple Tim Cook è stato protagonista di un’intervista alla Code Conference, durante la quale gli sono state chieste spiegazioni sulla mancata adozione da parte di Apple dello standard RCS, la risposta del dirigente è stata alquanto spocchiosa, in pieno stile Apple.

“Compra un iPhone a tua madre” è la risposta di Tim Cook per il mancato supporto allo standard RCS

Non è la prima volta che trattiamo questo argomento, a gennaio vi avevamo riportato il punto di vista di Google che sostiene come il rifiuto di Apple si traduca in una sorta di bullizzazione degli utenti Android, e poi ancora nel mese di agosto, riportandovi l’ennesimo tentativo di Big G di spronare il colosso di Cupertino.

Per chi non lo sapesse lo standard RCS (Rich Communication Services) è un protocollo di telefonia mobile che ha lo scopo di sostituire i vetusti SMS, aggiungendo ad essi nuove funzionalità come la possibilità di inviare file multimediali e altro.

Come dicevamo in apertura Tim Cook è stato interrogato sulla mancata adozione del protocollo in questione, il CEO si è difeso asserendo “Non vedo i nostri utenti che ci chiedono di dedicare molta energia a questo in questo momento. Mi piacerebbe convertirti ad un iPhone“. In seguito quando l’interlocutore ha sottolineato le difficoltà che riscontra nell’inviare alcuni tipi di file alla madre, che utilizza uno smartphone Android, il CEO di Apple ha risposto in modo altezzoso “Compra un iPhone a tua madre”.

Insomma, Apple si conferma ancora una volta Apple, incurante di qualsiasi cosa non la riguardi direttamente; se un utente iPhone ti fa presente che ha determinate difficoltà nel comunicare con un utente Android (difficoltà dovute dal tuo rifiuto di aderire allo standard RCS), non dovresti andargli incontro? Si tratta di un utente Apple, un tuo cliente che ha pagato profumatamente per i dispositivi che commercializzi. All’azienda evidentemente interessa solo di vendere qualche dispositivo in più, perché un iPhone (come un qualsiasi top di gamma Android) nelle mani della maggior parte delle madri sopra i 50 anni è sprecato, sono soldi buttati, cosa che ovviamente a Cook non interessa perché sono soldi che entrano nelle casse della sua azienda.

Ad ogni modo conoscendo Apple, difficilmente cambierà opinione in futuro, e se mai un giorno dovesse decidere di adottare lo standard RCS, lo spaccerà come una grande innovazione per la quale gli utenti devono esserle grati, d’altronde si sa, Apple è fatta così.

