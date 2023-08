Microsoft ha annunciato che l’anno prossimo chiuderà lo store digitale di Xbox 360. Dopo il 29 luglio 2024 non sarà possibile acquistare nuovi giochi e DLC tramite l’attempata console.

Tuttavia sarà possibile continuare ad acquistare giochi Xbox 360 retrocompatibili e relativi DLC tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S.

Il colosso di Redmond fa sapere che sarà possibile continuare a scaricare e a giocare con i titoli già acquistati su Xbox 360 anche dopo il 24 luglio 2024, inoltre anche le funzionalità online verranno mantenute, così come i salvataggi sul cloud.

Il comunicato di Microsoft riporta inoltre che a partire dalla medesima data l’app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360, pertanto i film e i programmi TV acquistati tramite questo servizio non saranno più disponibili su X360, ma rimarranno fruibili su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Purtroppo i giochi pubblicati solo in formato digitale che non sono retrocompatibili non saranno più acquistabili dalla console Xbox 360.

Probabilmente lo store di Xbox 360 non genera più abbastanza profitti da permetterne il sostentamento, ma sembra chiaro l’intento di Microsoft di spingere gli utenti Xbox 360 a passare alle più moderne Xbox Series X|S.

