Debutta oggi Xiaomi Smart Band 8 Pro, il nuovo braccialetto intelligente di Xiaomi nella versione più ricca e pregiata. L’azienda l’ha presentata in casa assieme ad altri dispositivi, fra cui Xiaomi MIX Fold 3 e Xiaomi Pad 6 Max 14, dispositivi per il momento esclusiva del mercato cinese.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è quasi uno smartwatch, sia per forme che per caratteristiche, un dispositivo che si presenta con uno schermo AMOLED da 1,74″, con vari sistemi satellitari per tracciare le proprie attività all’aperto, con NFC e varie funzioni smart. In attesa dell’eventuale debutto sul nostro mercato, scopriamone alcuni dettagli.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Xiaomi Smart Band 8 Pro

Specifiche tecniche

Una delle novità principali di Xiaomi Smart Band 8 Pro rispetto alla versione precedente è lo schermo, più grande, più luminoso e un po’ più definito. Anche in questo caso si tratta di un pannello AMOLED, ma da 1,74″ (invece di 1,64″), con luminosità massima di 600 nit (anziché 500) e risoluzione di 336 x 480 pixel che equivale a una densità di 336 PPI (invece di 326).

Al di sotto di un corpo tutto sommato simile alla versione precedente, c’è il sensore cardiofrequenzimetro capace di stimare anche i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue; dentro, un insieme di sistemi satellitari (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS) gestiti dal GNSS con cui tenere traccia delle proprie attività all’aperto. Oltre al chip NFC per effettuare i pagamenti contactless, questa smartband può contare sulla connettività Bluetooth 5.3, con cui si collega sia a dispositivi Android (da 6.0 in poi) che iOS (12.0 e più recenti).

Questione autonomia, Xiaomi Smart Band 8 Pro integra una batteria da 289 mAh e promette fino a 14 giorni di autonomia con utilizzo standard, che scendono a 6 con attiva la modalità Always-On Display, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Funzioni software

Come molti smartwatch e smartband di fascia medio-alta, anche Xiaomi Smart Band 8 Pro integra funzioni software di vario genere. Ci sono ad esempio quelle dedicate alla salute con cui tenere traccia di alcuni parametri vitali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno del sangue, il sonno, la respirazione o il ciclo mestruale.

Anche gli sportivi possono trovare in questa smartband un alleato con cui tenersi in forma. Chiaro, non bisogna aspettarsi chissà quali funzioni avanzate presenti negli sportwatch o in prodotti di fascia più elevata (qui una guida ai migliori smartwatch per lo sport), ma Xiaomi Smart Band 8 Pro è sicuramente un dispositivo piuttosto utile per essere una smartband. Oltre a poter tenere traccia degli sport all’aperto grazie ai sistemi satellitari integrati, vanta oltre 150 modalità sportive fra cui scegliere, i cui dettagli (calorie, passi, tempo, frequenza cardiaca, eccetera) sono visibili sia sull’app companion che direttamente sullo schermo, anche in tempo reale. Da segnalare, fra le varie opzioni sportive presenti, anche una funzione “somatosensoriale” che simula degli allenamenti di boxe.

Non mancano anche varie funzioni smart. In primis c’è una nuova interfaccia utente, con un layout a icone per le varie app presenti in Xiaomi Smart Band 8 Pro e gli widget visibili scorrendo lateralmente. Presenti anche centinaia di quadranti con cui personalizzare lo schermo e la resa estetica della smartband, che consente di controllare i dispositivi smart di Xiaomi direttamente con l’app Mi Miaoxing Center, di interagire con l’assistente virtuale Xiao AI, o ancora, di effettuare i pagamenti via NFC, capacità che non è detto arrivi anche sull’eventuale versione globale.

Design e immagini

Esteticamente parlando, Xiaomi Smart Band 8 Pro è un dispositivo molto curato ed elegante, che strizza l’occhio più agli smartwatch che alle smartband, anche per le sue proporzioni un pochino diverse rispetto alla versione precedente. Questo nuovo modello è un bel po’ più largo, e poco più alto, il che rende il corpo maggiormente squadrato che in passato: è alto 46 mm, largo 33,35 mm e spesso 9,99 mm (rispetto a 44,7 x 28,8 x 11 mm); il peso dichiarato è di 22,5 grammi.

Cambia anche il sistema di aggancio dei cinturini di Xiaomi Smart Band 8 Pro, che si vanno a collegare attraverso un sistema metallico posto in prossimità dei lati più corti del dispositivo, un sistema che semplifica di molto la sostituzione degli stessi, cinturini disponibili in un’ampia varietà di colori e materiali, compresi quelli in TPU, tessuto, metallo e vera pelle. Da segnalare anche la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi Smart Band 8 Pro è stata presentata oggi sul mercato cinese, dove è in vendita nei colori argento e nero al prezzo di 399 yuan (con cinturino in TPU) o a 449 yuan (con cinturino in pelle). Al cambio attuale equivalgono rispettivamente a circa 50 e a 57 euro rispettivamente, prezzi come di consueto destinati a salire di molto nel caso in cui Xiaomi decida di commercializzare il prodotto anche in Italia.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Xiaomi Smart Band 7: tante luci e poche ombre, pur senza rivoluzioni e Le migliori smartband del momento: la classifica di Agosto 2023