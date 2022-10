In occasione dell’evento di lancio globale tenutosi a Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato la nuova Smart Band 7 Pro, un prodotto con cui il produttore cinese vuole alzare l’asticella nel panorama delle smart band.

La Smart Band 7 Pro (che è comunque già arrivata sul mercato cinese) è solo uno dei dispositivi che il produttore cinese ha presentato in quel di Monaco di Baviera: se il pezzo forte sono i nuovi smartphone Android top gamma Xiaomi 12T e 12T Pro, il palcoscenico bavarese ci ha fatto conoscere anche il tablet Redmi Pad, la gamma di smart TV Xiaomi TV Q2 Series con Google TV integrato, e alcuni nuovi prodotti per la pulizia della casa. Xiaomi ha inoltre ufficializzato l’arrivo in Italia di due cuffie true wireless a marchio Redmi, già presentate in precedenza.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro arriva in Italia

Xiaomi ha presentato a livello globale la Smart Band 7 Pro, una smartband che si crede uno smartwatch, dopo averla presentata sul mercato cinese lo scorso 4 luglio: al netto dell’NFC che dovrebbe essere assente nel modello che arriva dalle nostre parti (il produttore cinese non lo nomina tra le specifiche, sebbene il modello cinese ne fosse dotato), la smartband arriva tale e quale a quella che già conosciamo.

Nella parte frontale spicca un display AMOLED da 1,64 pollici (il più grande tra le smartband del produttore cinese) ben risoluto e accoppiato ad un sensore di luminosità ambientale che cercherà sempre di rendere le informazioni sullo schermo leggibili, a prescindere dalle condizioni di luce dell’ambiente. Le dimensioni cambiano rispetto a quelle della sorella minore Smart Band 7, presentata in Italia lo scorso 22 giugno, rispetto alla quale risulta meno allungata ma decisamente più larga.

La Smart Band 7 Pro, oltre ad essere un dispositivo elegante grazie agli oltre 150 quadranti ben curati, ai colori della cassa e ai cinturini (anche in doppia colorazione) disponibili in 8 varianti cromatiche diverse, vuole porsi come il compagno ideale durante le attività sportive o nel monitoraggio di altri parametri legati al benessere dell’utente: essa offre il monitoraggio del sonno, il monitoraggio di oltre 110 attività sportive, e di altri parametri legati alla salute come il monitoraggio della frequenza cardiaca e la misurazione della SpO2.

La novità principale introdotta dalla Xiaomi Smart Band 7 Pro è il sistema di geolocalizzazione (GNSS) che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e un riconoscimento più accurato del percorso. Tra le altre specifiche, rientrano la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, un’autonomia fino a 12 giorni e la possibilità di ricevere chiamate o messaggi in qualsiasi momento (purché sia accoppiata allo smartphone, tramite Bluetooth 5.2 LE).

Specifiche tecniche

Dimensioni: 44,7 x 28,8 x 11 mm

x x Peso: 20,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Display: AMOLED da 1,64 pollici bezel-less Risoluzione di 280 x 456 pixel (densità di 326 ppi) Luminosità (regolabile e automatica) fino a 500 nit Vetro temperato curvo 2.5D, con copertura anti impronte

da bezel-less Funzionalità: Oltre 150 watch face Monitoraggio della frequenza cardiaca Misurazione della SpO2 Monitoraggio del sonno 117 sport monitorabili con metriche come carico allenante (EPOC), informazioni sui tempi di recupero, stima del VO2Max

Cinturino in silicone in sei colorazioni: Ivory, Olive, Orange, Blue, Black, Pink

Cinturino in edizione speciale, due colorazioni: Pine Green e Moon Gray

Connettività: Bluetooth 5.2 LE , GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS)

, (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) Sensori: Accelerometro , Giroscopio , Sensore della luce ambientale

, , Certificazione: ISO 22810-2010 (resistenza all’acqua fino a 5 ATM)

(resistenza all’acqua fino a 5 ATM) Autonomia: fino a 12 giorni con utilizzo tipico (batteria da 235 mAh)

(batteria da 235 mAh) Sistemi operativi supportati (necessità dell’app Mi Fitness ) Android 6.0 e versioni successive iOS 12 e versioni successive

)

Xiaomi porta in Italia le cuffie TWS Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi ha ufficializzato l’arrivo sul mercato italiano delle cuffie true wireless Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4, già disponibili su altri mercati: queste cuffie, che sulla carta non sono state protagoniste dell’evento, sono caratterizzate da un design elegante, un’autonomia sorprendente e una ricarica super rapida.

Entrambi i modelli sono dotati di un chip a bassa potenza che consente autonomie soddisfacenti e risultano essere degli alleati eccellenti per chiamate e audio-conferenze, potendo contare sulla cancellazione del rumore (a doppio microfono per il modello base, a triplo microfono per il modello Pro).

Specifiche tecniche – Redmi Buds 4 Pro

Design ergonomico (cuffie in-ear a bastoncino) Controlli tattili tramite tap (su un sensore integrato in ciascuna delle cuffie) Peso delle cuffie pari a circa 5 grammi Peso della custodia di ricarica pari a 46 grammi Rilevamento dell’orecchio (mette in pausa automaticamente la musica se le cuffie vengono rimosse dall’orecchio)

Doppio driver dinamico: Driver dinamico da 6 mm in titanio per gli alti Driver dinamico da 10 mm in lega di alluminio

Cancellazione attiva del rumore a 43 dB ANC su tre livelli: leggero, profondo e adattivo

a Due modalità di trasparenza : Classica e Migliora la voce

: Classica e Migliora la voce Audio: Suono stereo a 360° Codec supportati: SBC , AAC e LDAC Certificazione Hi-Res Audio Wireless 3 microfoni integrati (principale, feedback e feed-forward)

Bluetooth 5.3 (bassa latenza, 59 ms) Connettività multi-dispositivo (fino a due dispositivi in contemporanea)

(bassa latenza, 59 ms) Certificazione IP54 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Autonomia: 9 ore con una singola carica, 36 ore con la custodia di ricarica 5 minuti di ricarica consentono altre due ore di ascolto della musica

con una singola carica, con la custodia di ricarica Porta di ricarica della custodia: USB Type-C (input 5V/0,5 A)

Specifiche tecniche – Redmi Buds 4

Design ergonomico (cuffie in-ear a fagiolo) Controlli tattili tramite tap (su un sensore integrato in ciascuna delle cuffie) Peso delle cuffie pari a circa 4,5 grammi Peso della custodia di ricarica pari a 55 grammi

Driver dinamico da 10 mm

Cancellazione attiva del rumore “ibrida” a 35 dB ANC su tre livelli: leggero, profondo e bilanciato

a Due modalità di trasparenza : Classica e Migliora la voce

: Classica e Migliora la voce Audio: Suono stereo 2 microfoni integrati (principale e feed-forward) Accordatura professionale da parte di Xiaomi Acoustic Lab

Bluetooth 5.2

Certificazione IP54 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Autonomia: 6 ore con una singola carica, 30 ore con la custodia di ricarica 5 minuti di ricarica consentono un’altra ora di ascolto della musica

con una singola carica, con la custodia di ricarica Porta di ricarica della custodia: USB Type-C (input 5V/0,45 A)

Prezzi e disponibilità dei nuovi indossabili Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà in vendita sul sito ufficiale mi.com e presso gli Xiaomi Store a partire dal prossimo 7 ottobre, nelle due colorazioni Black e Ivory, al prezzo di 99,90 euro. Nelle prime due settimane dal lancio, sarà possibile acquistare la nuova Smart Band 7 Pro in offerta al prezzo early bird di 79,90 euro, ovvero 20 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Infine, riportiamo i dettagli su prezzo e colorazioni delle nuova cuffie true wireless di Xiaomi, marchiate Redmi, che saranno disponibili a partire dal prossimo 17 ottobre sul sito ufficiale mi.com, presso gli Xiaomi Store e su Amazon:

Le Redmi Buds 4 Pro arriveranno nelle colorazioni Black e White al prezzo di 99,90 euro

arriveranno nelle colorazioni Black e White al prezzo di Le Redmi Buds 4 arriveranno nella sola colorazione White al prezzo di 69,90 euro.

