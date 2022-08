Correva il mese di maggio quando la casa automobilistica statunitense Lucid Motors iniziava a strizzare l’occhio all’Europa con le sue auto elettriche, progettando il lancio entro la fine dell’anno e ieri, 19 agosto, è arrivato un altro annuncio con il quale si getta lo sguardo ancora più avanti: Lucid Air Sapphire è stata descritta dal CEO Peter Rawlinson come la berlina elettrica capace di coniugare prestazioni da supersportiva — i 1.200 CV lasciano pochi dubbi in proposito — e lusso. Questo modello non resterà un unicum, in quanto Sapphire diventerà una linea a tutti gli effetti.

Lucid Air Sapphire: la prima di una nuova linea

Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid Group, raccontava di voler conquistare la vetta del mercato delle auto elettriche grazie ad una combinazione di tre fattori: prestazioni, autonomia e velocità di ricarica. Ebbene, la nuova Lucid Air Sapphire aggiunge a quel cocktail un quarto ingrediente: il lusso.

Come si accennava in apertura, la Lucid Air Sapphire è destinata a fare da apripista ad una vera e propria linea, un allestimento in grado di mettere insieme il meglio in fatto di materiali — il riferimento allo zaffiro calza a pennello —, stile e prestazioni.

Caratteristiche e prestazioni

La Lucid Air Sapphire non è solo stile, ma anche prestazioni affidate ad un gruppo propulsore formato da tre motori — una prima volta assoluta per Lucid —, di cui uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore, con raffreddamento dello statore a microgetto, e l’avvolgimento a onda. L’unità a doppia trazione posteriore sarà responsabile dell’introduzione di una nuova tecnologia dedicata allo scambio di calore e a garantire un maggiore apporto refrigerante.

Lucid non ha mancato di aggiornare il sistema della batteria, che adesso è in grado di garantire una maggiore potenza.

Dimenticate i 1.050 CV della Grand Touring Performance, stando ai dati dichiarati dal costruttore, la nuova arrivata dovrebbe spingersi fino a 1.200 CV e completare l’accelerazione 0-100 km/h in meno di due secondi. Si tratta di numeri che fanno di Lucid Air Sapphire non solo la berlina elettrica più potente al mondo, ma anche la berlina più potente in assoluto, anche chiamando in causa le competitor con motore endotermico. Supportare una simile masse in fase di frenata, come si può immaginare, non è affatto impresa facile, per questo la Air Sapphire può contare su freni a disco in carboceramica.

Allo stato attuale, va detto, si tratta di annunci riportati solo sulla carta, ma Lucid conta di fornire più avanti dei dati più precisi sulla potenza e di fornire una dimostrazione delle capacità della prima Sapphire.

Altri dettagli e gli interni

A scaricare a terra tutta questa potenza dovranno essere ovviamente le ruote, che saranno delle performanti Aero Sapphire, con pneumatici Michelin PS4S appositamente sviluppati (265/35R20 all’anteriore e 295/30R21 al posteriore); al fine di ottimizzare ulteriormente l’efficienza aerodinamica del veicolo, queste ruote saranno dotate anche di copriruota aerodisco removibili in fibra di carbonio.

L’anima lussuosa della Air Sapphire tanto decantata da Lucid non può che riflettersi nella cura degli interni, per la prima volta proposti in colorazione Sapphire Blue per celebrare il nuovo brand. Lo Stealth Look di recente annuncio rappresenta lo standard e debutta il nuovo tema Sapphire Mojave, che include dei nuovi sedili sportivi elettrici — con 18 regolazioni — rinforzati, con rivestimento in pelle nera e rifiniti in Alcantara con cuciture a contrasto Sapphire Blue. I sedili sono supportano riscaldamento, raffreddamento e funzione di massaggio. Cruscotto e portiere sono decorati in legno scuro Mojave, mentre volante e struttura superiore del tetto Glass Canopy presentano rivestimenti in Alcantara nera. Persino il sistema di infotainment utilizza uno tema dedicato per l’allestimento Sapphire.

Produzione, prezzi e tempistiche di Lucid Air Sapphire

La Lucid Air Sapphire, modello di grande ambizione, vedrà la produzione prendere il via entro la prima metà del 2023. Il debutto pubblico avverrà alla Monterey Car Week, dove sarà possibile ammirare per la prima volta questa vettura che negli USA costerà 249.000 dollari (le prenotazioni saranno aperte dal 23 agosto).

In merito all’ultima nata, David Lickfold, Direttore di Chassis e dinamica del veicolo di Lucid Group, ha dichiarato:

«Il nostro obiettivo, con questo primo modello Sapphire, è di integrare l’eccezionale propulsione con una dinamica di guida più precisa, con una dinamica di guida più nitida e reattiva e un maggiore controllo della carrozzeria».

