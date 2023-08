L’ascesa della mobilità elettrica non si arresta, con conseguenze che raggiungono ogni settore della società. Una nuova frontiera è appena stata varcata in California, dove un’azienda di fama mondiale nell’aftermarket – Unplugged Performance – ha deciso di rivoluzionare il tradizionale parco macchine delle forze dell’ordine, offrendo una proposta unica nel suo genere. La Tesla Model Y, l’auto elettrica più venduta al mondo, personalizzata appositamente per la polizia è qui, pronta a dimostrare che l’innovazione tecnologica può servire anche a garantire la sicurezza dei cittadini.

Unplugged Performance ha lanciato la nuova divisione UPfit

Unplugged Performance, rinomata per le sue trasformazioni di auto elettriche, ha recentemente lanciato una nuova divisione chiamata UPfit, rivolta alla personalizzazione di veicoli per flotte. L’apertura di questo nuovo ramo aziendale segna un’espansione del loro business, che va oltre l’aftermarket e si estende alla collaborazione con le flotte di servizio.

La Tesla Model Y trasformata dalla UPfit è stata introdotta per la prima volta al Tesla Takeover, un importante evento dedicato alla casa automobilistica di Elon Musk, tenutosi a San Luis Obispo, California. L’evento ha riscosso un successo tale che l’azienda ha già ottenuto un ordine di 20 veicoli dalla città di South Pasadena, pioniere nell’adozione di un intero parco macchine della polizia completamente elettrico.

Unplugged Performance afferma che il costo totale per la loro Tesla Model Y “di servizio” è di 91.990 dollari, un prezzo che include 50.490 dollari per il veicolo standard e 41.500 dollari per le modifiche apportate. Questo rende la proposta di UPfit non solo rivoluzionaria, ma anche competitiva, visto che risulta più economica di una Ford Police Interceptor Utility Hybrid, basata sul Ford Explorer, di ben 7.000 dollari.

Equipaggiamenti e personalizzazioni della Tesla Model Y della polizia

Non si tratta di una semplice Tesla Model Y, ma di una versione potenziata e personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche delle forze dell’ordine americane. UPfit si è infatti impegnata ad offrire un ampio ventaglio di accessori, come sedili sagomati e materiali di alta resistenza, dispositivi di sicurezza per il trasporto di prigionieri e cani, rastrelliere per armi da fuoco ed equipaggiamenti, sistemi di navigazione GPS e radio, oltre a computer e accessori vari.

I pacchetti di personalizzazione comprendono anche soluzioni per migliorare la protezione del veicolo, la sua capacità di inseguimento e le sue prestazioni in condizioni off-road o invernali. Non mancano ovviamente pacchetti di blindatura con classificazione fino a NIJ III+.

Perché è stata scelta proprio Tesla?

Unplugged Performance sostiene che la scelta di Tesla non sia casuale, ma guidata dalla reputazione del marchio come leader indiscusso nel settore dei veicoli elettrici ad alta produzione. Questo ne fa “la scelta di piattaforma più sicura”. L’affidabilità delle vetture Tesla, i bassi costi di gestione, l’elevata disponibilità e le solide infrastrutture sono tutte caratteristiche che contribuiscono a rendere questa scelta la più logica e vantaggiosa per le forze dell’ordine.

Inoltre, rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato, Tesla offre tempi di attesa minori per l’allestimento, una condizione che potrebbe fare la differenza nella rapida transizione verso un parco macchine delle forze dell’ordine completamente elettrico. Questa nuova iniziativa di Unplugged Performance apre un nuovo capitolo nell’evoluzione della mobilità elettrica, evidenziando come l’innovazione possa contribuire in modo significativo anche al miglioramento dei servizi di sicurezza cittadini.

Potrebbero interessarti anche: Tesla investe oltre 1 miliardo di dollari in un supercomputer per la guida autonoma e Gli ordini di Tesla Cybertruck continuano a crescere, i tempi d’attesa pure