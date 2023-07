Il pick-up truck elettrico più iconico e chiacchierato degli ultimi anni, Tesla Cybertruck, è entrato nella fase di produzione da poche settimane, ma in attesa di arrivare nei garage dei primi acquirenti continua a far parlare di sé per tutto l’interesse che è capace di catturare: il totale degli ordini del veicolo continua a crescere a ritmo sostenuto e da ciò consegue il dilatarsi dei tempi di attesa.

Quasi 2 milioni di Tesla Cybertruck ordinati: l’attesa cresce

Se da una parte c’è un Tesla Semi che ha già iniziato a mettersi in mostra sulle strade, dall’altra troviamo il pick-up di Tesla: Cybertruck piace parecchio ai clienti, al punto tale che — stando ad un tracciamento dei dati crowd-sourced — allo stato attuale sono poco meno di due milioni gli ordini già piazzati, più precisamente parliamo di 1.943.876 prenotazioni. Questo dato si traduce in entrate legate ai preordini già superiori a 194 milioni di dollari. Tale tracker, comunque, potrebbe non rappresentare lo strumento più preciso per simili conteggi, poiché il deposito di soli 100 dollari per il preordine potrebbe alterare — e non di poco — il totale dei clienti che effettivamente completeranno l’acquisto (di un veicolo non esattamente a buon mercato).

Dal punto di vista dei clienti, questo numero appena riportato è significativo anche da un altro punto di vista. Presentato ufficialmente ormai quasi quattro anni fa, Tesla Cybertruck è un veicolo che simboleggia alla perfezione l’enorme ambizione di Elon Musk, oltre che la sua capacità di conquistare il pubblico. Dal momento che il piano di Tesla prevede di arrivare a produrre fino a 375.000 Cybertruck all’anno — una volta raggiunta la massima capacità produttiva —, un calcolo approssimativo porta a stimare in circa 5 anni il tempo necessario perché la casa statunitense riesca a soddisfare gli ordini piazzati più di recente.

Ora come ora, il Cybertruck viene prodotto presso lo stabilimento Gigafactory Texas, che potrebbe ricevere man forte dallo stabilimento Gigafactory Mexico, una volta pronto e operativo (non prima di un anno, a quanto pare).

Musk si gode il successo

In attesa di capire come si evolverà la situazione relativa alla commercializzazione di Tesla Cybertruck in Europa — la stazza e il peso potrebbero portare ad una sua classificazione come veicolo commerciale — ed Asia, Elon Musk ha espresso parole di grande soddisfazione durante una recente earnings call (annuncio degli utili agli investitori), parlando di ordini nettamente al di sopra delle aspettative (“Demand is so far off the hook, you can’t even see the hook”).

Il vulcanico imprenditore ha posto l’accento anche sulle caratteristiche innovative del veicolo, descrivendolo come un concentrato di tecnologia e sottolineando come non somigli a nessun altro veicolo in quanto diverso da tutti gli altri. Al di là dei proclami — non certo una novità per Musk —, resta innegabile la curiosità di scoprire se e in che misura il Cybertruck che arriverà su strada differirà dal prototipo mostrato al mondo nell’ormai lontano 2019.

