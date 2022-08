Tesla Model Y è già l’auto elettrica più venduta al mondo, ma quest’anno potrebbe diventare l’auto più venduta al mondo per fatturato, nonché il veicolo più venduto per volume totale il prossimo anno.

Secondo le stime della casa automobilistica di Elon Musk, le vendite del SUV elettrico dovrebbero toccare quota 1,3 milioni di unità, nonostante le attuali problematiche relative alla pandemia e alla carenza di chip.

Tesla Model Y potrebbe diventare l’auto più venduta al mondo

Nel corso della recente assemblea annuale degli azionisti di Tesla, il CEO Elon Musk ha annunciato che quest’anno la Model Y sarà il veicolo più venduto al mondo in quanto a profitto e che la società prevede che sarà il veicolo più venduto in termini di unità vendute il prossimo anno una volta che Tesla avrà aumentato la produzione presso gli imponenti stabilimenti Gigafactory Texas e Berlino.

Attualmente lo scettro di veicolo più venduto al mondo è in mano alla Toyota Corolla con circa 1.150.000 esemplari venduti, ma le Gigafactory in Texas e in Germania stanno producendo esclusivamente la Model Y ed entro la fine dell’anno Tesla dovrebbe essere in grado di produrre oltre 1 milione di questi veicoli all’anno.

Dopo due anni sul mercato, possiamo dire che le audaci previsioni fatte da Elon Musk nel 2020 si stanno dunque avverando per quanto riguarda questo esemplare.

Durante l’assemblea degli azionisti, Elon Musk ha condiviso anche una nuova immagine ufficiale del robot umanoide Optimus, il cui prototipo potrebbe essere presentato già il 30 settembre.

Potrebbe interessarti: Sono arrivate in Italia le versioni più pepate di Tesla Model S e Model X