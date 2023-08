Haworth è tra le più famose e rinomate aziende al mondo per quanto riguarda il comfort in ufficio e il non plus ultra quando si parla di sedie da scrivania.

Con questa premessa potrebbe non stupire che le nuove sedie Haworth in edizione da gaming limitata per Xbox costino quanto due o tre console di ultima generazione.

La Fern è uno dei modelli che ha ottenuto più successo negli ultimi anni e ora è stata riprogettata come sedia da gaming in versioni speciali limitate dedicate alla console di Microsoft e all’iconico sparatutto Halo.

I modelli Haworth x Xbox, basati sulla serie Very e sulla serie Fern, sono edizioni limitate costruite con materiali d’eccezione e con ogni tipo di regolazione per assicurare livelli di comfort elevatissimi.

Queste sedie da gaming ufficiali Xbox sono in vendita sul sito Web Haworth al prezzo di 999 dollari per il modello Very Gaming Chair e al prezzo di 1.599 dollari per il modello Fern Gaming Chair. La versione di quest’ultima dedicata al franchise Halo costa 1.499 dollari.

Si tratta indubbiamente di prezzi impegnativi, ma in linea con il posizionamento dell’azienda in questo segmento di mercato sempre più importante, anche per i gamer. Con l’occasione ricordiamo che Microsoft mette in palio dei controller per Xbox che profumano di pizza.

