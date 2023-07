Per celebrare l’uscita del film Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante in uscita il mese prossimo, Microsoft ha realizzato una versione speciale in edizione limitata del controller wireless per Xbox dedicata alle quattro iconiche tartarughe ninja. Si tratta di una versione molto particolare in quanto profuma di pizza, la loro pietanza preferita.

Il controller wireless Xbox al gusto pizza è dotato di un diffusore che replica una fetta di pizza e che profuma l’ambiente circostante. A giudicare dalle immagini pubblicate da Microsoft sembra un accessorio rimovibile.

Il controller Xbox al profumo di pizza è disponibile in quattro varianti, una per ogni tartaruga, per rappresentarne al meglio le peculiarità di ognuno degli eroici personaggi.

Il prodotto è stato realizzato in quantità limitate in quanto fa parte di un concorso. Per provare a ottenerne uno gratis basta seguire l’account Xbox Game Pass su Twitter, recentemente ribattezzato X da Elon Musk, e ripubblicare il tweet ufficiale del concorso Xbox Game Pass entro il 13 agosto, tuttavia possono partecipare solo i residenti negli Stati Uniti, alla faccia della tradizione culinaria italiana.

