Con l’ultimo aggiornamento di Google Chrome se ne va una delle sezioni storiche delle versioni desktop del browser dell’azienda di Mountain View: la barra inferiore dei download. È dove per anni sono finiti i file scaricati, in quell’area del browser di Google posta in basso che andava a occupare pixel preziosi rubando una buona parte dello spazio utile.

E così, con la più recente versione di Google Chrome per computer Windows, macOS, Linux e ChromeOS, in fase di distribuzione in queste ore quella barra viene pensionata per lasciare il posto a una finestra a scomparsa accessibile tramite un’icona posta nella zona delle estensioni, accanto alla barra degli indirizzi.

Nuova sede per i file scaricati dalla versione desktop di Google Chrome

Secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, l’azienda di Mountain View avrebbe optato per questo cambiamento per 3 motivi principali. Il principale sta nel fatto che i pixel occupati nella parte inferiore dello schermo limitavano la visualizzazione delle pagine web e comprimevano i nomi degli stessi file scaricati, fra l’altro ridotti di numero a seconda della larghezza dello schermo. C’è poi la questione del mancato dissolvimento automatico e delle poche opzioni disponibili per gestire i file; oltre alla scarsa aderenza con le interfacce più moderne e interattive.

Ergo, l’addio alla barra inferiore per una finestra a scomparsa, accessibile dalla sezione alta delle versioni desktop di Google Chrome tramite un’icona dinamica dedicata alla destra della barra degli indirizzi, posta in prossimità delle estensioni e della scorciatoia per mostrare il pannello laterale. Ecco un prima/dopo, per intenderci:

Un anello animato segnala direttamente tramite l’icona i progressi del download in corso, al termine del quale l’utente viene avvisato con un piccolo pop-up, in ogni caso disattivabile seguendo questo percorso: clic sui tre puntini verticali > Impostazioni > Download > Mostra i download al termine dell’operazione. Nel caso in cui Google noti qualcosa di pericoloso, fornirà in ogni caso un avviso dedicato direttamente da lì.

Toccando l’icona l’utente si ritrova un elenco di tutti i download effettuati nelle ultime 24 ore in qualsiasi finestra del browser aperta, mentre le scorciatoie poste al fianco servono per accedere alla cartella in cui si trova il file scaricato o per aprirlo direttamente. Mentre si sta scaricando qualcosa, Google Chrome ne aggiunge di altri per mettere in pausa o riprendere il download, per annullarlo o riprovare. Per accedere all’elenco di download basta cliccare la voce “Mostra tutti i download” ai piedi dello stesso; in questo modo si apre la finestra dedicata chrome://downloads.

Questa novità è legata all’ultima versione stabile di Google Chrome in fase di distribuzione oggi su computer Windows, macOS, Linux e ChromeOS, ragion per cui, che vi piaccia o meno, dovreste trovarla se non subito, nelle prossime ore.

