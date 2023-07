Il mercato dei browser web gravita attorno a giganti del settore come Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari — senza dimenticare realtà importanti e consolidate come Opera e Firefox —, ma di tanto in tanto spunta un nuovo player che prova a smuovere le acque ed è questo il caso di Arc, che dopo una lunga gestazione è finalmente disponibile al download per tutti (più o meno).

Arc: un nuovo browser che sfida Chrome

L’avvenura di Arc non inizia esattamente oggi: il browser creato dalla società The Browser Company è rimasto accessibile attraverso un sistema ad inviti per più di un anno, ma finalmente è arrivato il giorno del grande passo. Insieme con la disponibilità per tutti gli utenti interessati, l’annuncio porta in dote un altro paio di novità rilevanti: il browser passa alla versione 1.0, inoltre la startup ha contestualmente svelato una versione rinnovata del proprio sito ufficiale.

È opportuno sottolineare come l’espressione “disponibile per tutti” sia corredata da un asterisco bello grosso: allo stato attuale, il nuovo browser Arc è disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti Mac; per quanto riguarda i dispositivi Windows, si segnala che il piano di The Browser Company prevede il rilascio di una versione dedicata entro la fine dell’anno.

Come nasce Arc e in cosa si distingue

Riavvolgendo il nastro, potreste essere curiosi di sapere che la startup The Browser Company era stata fondata nel 2019 da Joshua Miller e Hrush Agrawal, arrivando a raccogliere ben 5 milioni di dollari due anni più tardi, dimostrando appeal nei confronti di investitori di alto profilo nel mondo tecnologico, come Jeff Weiner di LinkedIn, Ev Williams di Medium e Dylan Field di Figma. Questo interesse si spiega con l’altisonante promessa di voler portare sul mercato un nuovo modo di navigare sul web.

Passando al concreto, alla base del browser Arc c’è pur sempre l’architettura Chromium, tuttavia ciò non deve trarvi in inganno: se da una parte, questa scelta implica vantaggi come il potersi portare dietro preferiti, segnalibri, login ed estensioni, dall’altra parte i nuovi utenti avranno comunque bisogno di un periodo di ambientamento. Sì, perché al netto dell’architettura su cui è sviluppato, Arc è effettivamente un browser nuovo, che si distingue per il modo in cui si approccia alle schede — i tab vengono trattati alla stregua di applicazioni — e per l’utilizzo di shortcut da tastiera: sono presenti diverse scorciatoie personalizzabili che permettono di eseguire una varietà di operazioni.

La personalizzazione dell’esperienza di navigazione passa anche attraverso la possibilità per l’utente di creare degli Spazi come Lavoro, Intrattenimento, Tempo libero e Appunti per organizzare le schede, così da ritrovarle più rapidamente proprio dove servono. L’utente può altresì fissare in alto fino a sei schede o siti web per renderli comuni a tutti gli spazi creati, inoltre è possibile fissare in alto delle schede specifiche per ogni spazio. In aggiunta a questo, il browser mette sul piatto persino degli strumenti integrati per prendere appunti e creare note. Inoltre, lo strumento Boosts permette di cambiare il tema e il layout dei siti web visitati — ad esempio, rimuovendone alcune parti — al fine di renderli meno pesanti da navigare. Non mancano neppure picture-in-picture, centro di controllo personalizzato per ogni sito, modalità sviluppatore. Tra le novità in cantiere, si segnala la futura integrazione dell’AI.

Badate bene, il passaggio da un browser convenzionale ad Arc potrebbe farvi desistere dopo pochi minuti, già solo per il fatto che le schede vengono poste nella sidebar e archiviate, anziché chiuse completamente. Insomma, se un tentativo in prima persona sarà sicuramente più interessante per i più curiosi, non guasta fare prima un giro sul sito web ufficiale per apprendere qualche dettaglio in più.

Arc: download e disponibilità

Allo stato attuale, Arc è un browser utilizzabile unicamente dagli utenti Apple: infatti, oltre alla versione desktop appena rilasciata, esiste anche un’app per iPhone; di contro, non esiste un’app per Android e per Windows ci sarà da attendere. Per scaricare Arc sul vostro Mac — con macOS 12.1 e versioni successive —, non dovete fare altro che visitare questo link.

Forse ti sei perso: Le novità di X, il “nuovo Twitter” di Elon Musk