Archiviato il 2022, è tempo di focalizzarsi sul 2023 e, per prepararci al meglio all’anno nuovo, abbiamo pensato di condividere con voi quelle che riteniamo essere le migliori estensioni disponibili per Google Chrome.

Il browser del colosso di Mountain View, saldamente il più utilizzato e performante a livello globale (su tutte le piattaforme per cui è disponibile), trova, infatti, uno dei propri punti di forza proprio nelle estensioni, utile meccanismo di personalizzazione che consente di potenziare ulteriormente il browser.

Google Chrome: guida alle 10 migliori estensioni disponibili

In apertura, abbiamo fatto giusto qualche cenno a cosa siano le estensioni di Google Chrome ma, prima di scoprire quali sono (secondo noi) le dieci migliori attualmente disponibili (tra le tantissime esistenti), inserite in questa guida, è giusto spendere qualche parolina in più sull’argomento.

Le estensioni di Chrome sono un utilissimo meccanismo per migliorare la propria esperienza di navigazione con il browser e, spesso e volentieri, la loro potenzialità viene ignorata dagli utenti che non le sfruttano: esse sono in grado di fare praticamente qualsiasi cosa, dalla riorganizzazione della casella di posta elettronica al filtraggio dei siti Web, dalla traduzione delle pagine alla tutela della privacy; ce ne sono per tutti i gusti.

Prima di partire con la nostra selezione delle 10 (+1) migliori estensioni di Chrome, però, è utile segnalare che le estensioni vanno, sì, a migliorare il browser, ma richiedono anche risorse al PC, appesantendolo per quanto concerne il carico di lavoro su CPU e RAM; pertanto, vi consigliamo di installare solo quelle di cui non riusciate a fare a meno e, soprattutto, quelle provenienti dal Chrome Web Store.

1. Google Traduttore

Alzi la mano chi non ha usato almeno una volta Google Traduttore, l’utilissimo servizio di Google che cerca di abbattere le barriere linguistiche e aiuta giornalmente milioni di persone a comprendere contenuti in una lingua diversa dalla propria.

L’estensione di Google Traduttore per Google Chrome fa esattamente ciò che esegue il sito web (o l’app), senza la necessità di copiare e incollare il testo nel sito web. Basterà fare un clic con il pulsante destro del mouse o evidenziare del testo e toccare l’icona “Traduci” per visualizzare la traduzione. È molto interessante anche la possibilità di tradurre l’intera pagina Web (Traduci questa pagina), riducendo ad un paio di clic le azioni necessarie per visualizzare la traduzione.

Per scaricare l’estensione di Google Traduttore per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

2. Save Image As PNG

Save Image As PNG è un’utilissima estensione per Google Chrome che, come suggerisce il titolo, aggiunge l’opzione per salvare un’immagine in formato PNG al menu contestuale per salvare un’immagine: in pratica, la converte dal formato originale (presente sulla pagina Web) al formato PNG prima di visualizzare la finestra di dialogo per salvarla con nome.

Lo strumento può risultare molto utile soprattutto nel momento in cui un utente si imbatte in immagini in formato WebP, nuovo formato di immagine sviluppato da Google ma ancora poco diffuso e, spesso, indigesto ad alcuni siti di hosting e ad alcune app per la modifica delle immagini.

Per scaricare l’estensione Save Image As PNG per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

3. Evernote Web Clipper

Sul gradino più basso del podio troviamo l’estensione per Google Chrome di Evernote, famosissima piattaforma dedicata alla produttività basata sulle annotazioni. Evernote Web Clipper, questo il nome dell’estensione, consente di salvare cose interessanti, trovate in giro per il Web, direttamente sul proprio account Evernote, avendo a disposizione un taccuino su cui potere annotare il tutto.

Per scaricare l’estensione Evernote Web Clipper per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

4. Workona Tab Manager

Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni da Google Chrome in ambito di gestione e organizzazione delle schede aperte, ci sono degli strumenti che permettono di andare ancora oltre rispetto alle possibilità offerte, di base, dal browser del colosso di Mountain View.

Tra questi, rientra di diritto l’estensione Workona Tab Manager, strumento che consente di tenere sotto controllo il proprio lavoro tramite la gestione delle schede, l’organizzazione dei progetti e tutto ciò che serve per riunire il proprio lavoro all’interno del browser.

Tra le funzionalità offerte da Workona rientrano Workspaces (spazi di lavoro, consentono di mantenere aperta un’intera sessione di lavoro corrente o salvare tutto come fossero risorse di un progetto), Tab manager (gestore delle schede, consente di tenere sotto controllo le schede ed è creato con un approccio che consente di lavorare in cloud) e tante altre. Il tutto, con un occhio alla privacy degli utenti: Workona, infatti, sfrutta la crittografia AES a 256 bit e il protocollo HTTPS per impedire gli accessi non autorizzati ai dati.

Per scaricare l’estensione Workona Tab Manager per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

5. Keepa – Amazon Price Tracker

Keepa è un’estensione per Google Chrome che consente di tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi di un determinato prodotto su Amazon: è possibile consultare grafici dettagliati sulla cronologia dei prezzi per oltre 3 miliardi di prodotti, ricevere notifiche nel momento in cui il prezzo di un prodotto scenda sotto una determinata soglia impostata dall’utente, confrontare e monitorare i prezzi sui vari portali internazionali di Amazon e tanto altro.

L’estensione è disponibile anche in italiano (e funziona su Amazon.it), non richiede che vi sia collegato un account e non aggiunge pulsanti al browser: può infatti essere configurata su qualsiasi pagina prodotto Amazon.

Per scaricare l’estensione Keepa – Amazon Price Tracker per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

6. Checker Plus for Gmail

Checker Plus for Gmail è un’estensione per Google Chrome che va a potenziare notevolmente Gmail, client di posta elettronica del colosso di Mountain View.

Lo strumento, consente di visualizzare il numero di messaggi da leggere, la foto del contatto del mittente, attivare le notifiche desktop e tanto altro. Sono previsti anche filtri particolari per monitorare qualsiasi etichetta, sia quelle predefinite di Gmail che quelle personalizzate dall’utente. Inoltre, l’estensione può funzionare in background quando Google Chrome è chiuso, continuando a mandare notifiche e avvisi all’utente. E queste sono solo alcune delle potenzialità che permette di sbloccare.

Per scaricare l’estensione Checker Plus for Gmail per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

7. EquatIO – Matematica resa digitale

EquatIO è un’estensione per Google Chrome che offre alcune funzionalità “base” in forma gratuita e tutta una serie di funzionalità premium a pagamento (anche se i primi 30 giorni sono offerti gratuitamente).

È uno strumento che può risultare molto utile agli studenti e agli insegnanti, dal momento di creare facilmente equazioni matematiche, formule e quiz, digitando o scrivendo a mano, senza la necessità di scrivere codice matematico.

Per scaricare l’estensione EquatIO – Matematica resa digitale per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

8. Forest: stay focused, be present

Forest è un’estensione gratuita per Google Chrome, molto utile per coloro che desiderano rimanere concentrati e sconfiggere la dipendenza da Internet, ponendosi come estensione ideale per coloro che visitano spesso distrazioni come Facebook o YouTube.

L’utente può inserire gli indirizzi (URL) che desidera evitare durante le sessioni di lavoro e impostare un timer. Al termine del settaggio iniziale, l’estensione “pianta” un albero virtuale e, qualora l’utente tentasse di visitare uno dei siti bloccati, l’albero muore. Nel caso in cui l’utente riesca a resistere alla tentazione fino allo scadere del timer, l’albero crescerà completamente e verrà aggiunto alla foresta virtuale; più l’utente è virtuoso andando avanti nel tempo, più la foresta cresce. È interessante notare che Forest è anche disponibile come app per smartphone Android.

Per scaricare l’estensione Forest: stay focused, be present per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

9. CrxMouse Chrome Gestures

CrxMouse Chrome Gestures è un’estensione gratuita che si pone l’obiettivo di aumentare la produttività durante la navigazione Web grazie a delle scorciatoie da sfruttare con semplici gesti del mouse.

Giusto per fare qualche esempio, tra le scorciatoie disponibili ne troviamo una per chiudere la scheda corrente, una per aprire una nuova finestra, una per riaprire le schede chiuse, una per tornare alla pagina precedente o a quella successiva, una per scorrere fino in fondo o verso l’alto una pagina, e tante altre.

Per scaricare l’estensione CrxMouse Chrome Gestures per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

10. LINER – Highlighter with Better Search

All’ultimo posto di questa top ten posizioniamo LINER, un’utilissima estensione per Google Chrome, totalmente gratuita nella sua versione base.

In poche parole, si tratta di un potente evidenziatore di contenuti che prova ad emulare l’utilità degli evidenziatori nel mondo cartaceo, consentendo di evidenziare, salvare e organizzare qualsiasi tipo di contenuto Web (testi, video di YouTube, immagini). Inoltre, offre un assistente di ricerca personalizzato che migliora i risultati di ricerca in base agli interessi dell’utente.

Per scaricare l’estensione LINER – Highlighter with Better Search per Google Chrome dal Web Store ufficiale, basta cliccare su questo link.

Questa era la nostra personale selezione delle dieci migliori (e più utili) estensioni di Google Chrome tra quelle attualmente disponibili (anche i membri del team di Chrome avevano selezionato, qualche settimana fa, le loro preferite). Conoscevate tutte le estensioni da noi consigliate in questa guida o avete trovato qualcosa di nuovo che può tornarvi utile? Fatecelo sapere, il box dei commenti è a vostra disposizione!

