Lo scorso mese HONOR ha ufficializzato in Cina HONOR Watch 4, smartwatch dall’ottimo rapporto qualità prezzo grazie all’ampio display, il supporto all’eSIM – un unicum per la fascia di prezzo in cui si posiziona – e un’autonomia dichiarata davvero interessante.

Ebbene, sembra arrivato il momento della commercializzazione anche in Europa stando a quanto scovato sul sito francese del produttore. Facciamo chiarezza.

HONOR Watch 4 punta forte sul display e l’autonomia

Prima di approfondire la questione legata alla disponibilità ricapitoliamo brevemente le caratteristiche tecniche di HONOR Watch 4: lo smartwatch si propone come primo dispositivo della categoria con supporto dual SIM standby, caratteristica grazie alla quale è in grado di ricevere e rispondere alle notifiche ricevute in dual sim anche se lo smartphone a cui è accoppiato non si trova in prossimità dell’utente.

Proseguiamo ricordando, comunque, che HONOR Watch 4 supporta nativamente la connettività di rete mobile tramite eSIM, pertanto è meno dipendente dallo smartphone; strettamente legato a questa caratteristica tecnica è il supporto a: risposte rapide agli SMS, meteo aggiornato in tempo reale e sveglie e promemoria.

Per quanto concerne il design, lo smartwatch HONOR propone un’estetica tutt’altro che unica nel suo genere traendo ispirazione da modelli più blasonati riuscendo a offrire un’estetica apprezzabile; frontalmente Watch 4 vanta un ampio display AMOLED da 1,75 pollici rettangolare con bordi stondati, risoluzione di 390 x 450 pixel, refresh rate tradizionale a 60 Hz.

Un punto a favore dello smartwatch del produttore cinese è indubbiamente l’utilizzo di materiali di pregio presenti sulla scocca realizzata in lega di alluminio serie 6.

Cavallo di battaglia di HONOR Watch 4 è l’autonomia dichiarata di 14 giorni con utilizzo in dual SIM grazie alla batteria da 451 mAh.

Grande attenzione è rivolta al comparto fitness dello smartwatch il quale garantisce il supporto a oltre 85 modalità sportive preinstallate e in più presenta ben 12 modalità sportive professionali tramite le quali monitorare l’attività fisica in maniera avanzata.

Qualora voleste approfondire l’argomento nel dettaglio vi rimandiamo al nostro articolo dedicato allo smartwatch.

Trapelato il prezzo di lancio in Europa

Terminato il doveroso excursus sulle specifiche di HONOR Watch 4, torniamo a parlare della sua imminente disponibilità in Europa; informazione confermata dalla pagina prodotto scovata sul sito francese del produttore in cui viene rivelato il prezzo di vendita dello smartwatch e poco altro.

Stando a quanto riportato sul sito, HONOR Watch 4 dovrebbe essere commercializzato in Europa a un prezzo di 149,90 euro nella sola colorazione nera. Nulla di certo per quanto concerne la disponibilità del prodotto anche se ci aspettiamo che possa debuttare nelle prossime settimane, se non a giorni, vista la presenza sul sito di HONOR.

Nel frattempo, per addolcire l’attesa, vi lasciamo con la scheda tecnica di HONOR Watch 4:

display : AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 450 x 390 pixel (340 ppi) e frequenza aggiornamento 60 Hz

: AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 450 x 390 pixel (340 ppi) e frequenza aggiornamento 60 Hz audio : microfono e altoparlante integrati per supportare le chiamate

: microfono e altoparlante integrati per supportare le chiamate connettività : eSIM, Bluetooth 5.2 con BLE/BR/EDR, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC (no WiFi)

: eSIM, Bluetooth 5.2 con BLE/BR/EDR, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC (no WiFi) dimensioni : 45,3 x 39,1 x 11,2 mm

: 45,3 x 39,1 x 11,2 mm peso : 32 grammi (48 grammi col cinturino)

: 32 grammi (48 grammi col cinturino) cinturini compatibili : 21,5 mm

: 21,5 mm materiali costruttivi : cassa in lega di alluminio e cinturino in silicone

: cassa in lega di alluminio e cinturino in silicone tasti fisici : 1 multifunzione: pressione: apertura menu pressione prolungata: accensione/spegnimento doppia pressione: Indietro

: 1 multifunzione: batteria e ricarica : 451 mAh, 5W con supporto magnetico

: 451 mAh, 5W con supporto magnetico impermeabilità : fino a 5 ATM

: fino a 5 ATM sensori : battito cardiaco, luce ambientale, geomagnetico, accelerometro, giroscopio

: battito cardiaco, luce ambientale, geomagnetico, accelerometro, giroscopio memoria : 4 GB di spazio interno, 32 MB di RAM

: 4 GB di spazio interno, 32 MB di RAM sistema operativo : MagicOS

: MagicOS sistemi operativi supportati: iOS 11.0+, Android 9.0+.

Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori informazioni in merito.

