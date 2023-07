Si chiama Huawei WATCH FIT Special Edition ed è un nuovo smartwatch che nelle scorse ore il colosso cinese ha reso ufficiale, pronto a conquistare chi è alla ricerca di un orologio dal design curato e dal prezzo contenuto.

Si tratta, infatti, di uno smartwach di fascia media che sembra avere tutte le caratteristiche per rivelarsi un fedele compagno durante le varie attività della vita quotidiana.

Le principali caratteristiche di Huawei WATCH FIT Special Edition

Tra i punti di forza del nuovo smartwatch di Huawei troviamo un display AMOLED da 1,64 pollici, le classiche funzionalità di monitoraggio dei vari parametri relativi alla salute (frequenza cardiaca, SpO2, sonno, stress e calorie), il supporto alle attività sportive (oltre 100 tipi di allenamento), ben 11 modalità di sport professionali e una batteria che, a dire del produttore, è in grado di garantire un’autonomia che va da 3 a 9 giorni (a seconda dei diversi tipi di utilizzo).

Per quanto riguarda l’aspetto software, il team di Huawei ha lavorato molto sulla personalizzabilità (gli utenti potranno scegliere tra migliaia di watch face o sfruttare una foto come sfondo dello smartwatch) e ha implementato alcune funzioni apprezzate, come ad esempio l’Always-on-Display (AOD), Huawei TruSleep 3.0, Huawei TruSeen 5.0 (tecnologia per il rilevamento del battito cardiaco), Huawei TruSport (rende il device un vero e proprio personal trainer professionale da tenere al polso per monitorare ad esempio i passi, il battito cardiaco, l’ossigenazione, la distanza e la durata di una corsa), le notifiche per le chiamate in arrivo, le risposte rapide ai messaggi, la gestione della riproduzione musicale, la sveglia, Remote Camera Control e Trova Telefono.

Questa è la scheda tecnica di Huawei WATCH FIT Special Edition:

display AMOLED da 1,64 pollici (con risoluzione 456 × 280 pixel, densità di 326 ppi e 16,7 milioni di colori)

Bluetooth 2.4 GHz (BT5.2 e BR + BLE)

resistenza all’acqua (5 ATM)

modulo GPS integrato

HarmonyOS

supporto ad Android (versione 6.0 o successiva) e ad iOS (versione 9.0 o successiva)

batteria con autonomia fino a 9 giorni

colorazioni: Starry Black, Nebula Pink, Forest Green

cinturino in silicone

sistema di ricarica con basetta magnetica

dimensioni: 46 × 30 × 10,7 mm

peso: 21 grammi (senza cinturino)

Prezzi e disponibilità

Huawei WATCH FIT Special Edition è in vendita anche nel nostro Paese al prezzo ufficiale di 99,90 euro. Potete trovarlo sullo store ufficiale qui e presto dovrebbe sbarcare anche su Amazon.

Inoltre, fino al 21 agosto su Huawei Store saranno attivi sconti fino al 40% su diverse categorie di prodotto e gli utenti iscritti al programma My HUAWEI Membership avranno la possibilità di usufruire di esclusivi coupon per sconti aggiuntivi del 10% su device audio, wearable e smartphone.

