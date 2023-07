Nella giornata di oggi, 12 luglio 2023, mentre le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 si avviano verso le battute finali, HONOR ha ufficializzato un nuovo wearable: lo smartwatch HONOR Watch 4 arriva sul mercato con un ampio display di forma squadrata, il supporto all’eSIM — e non solo — e un’autonomia dichiarata davvero notevole. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprirlo più nei dettagli.

HONOR Watch 4: caratteristiche tecniche, design e funzioni

Partiamo con il dire che HONOR Watch 4 è il primo smartwatch con supporto dual SIM standby: anche se lo smartphone accoppiato al wearable non si trova in prossimità dell’utente, lo smartwatch è comunque in grado di ricevere le notifiche dei messaggi dual-SIM e le notifiche per le chiamate perse dual-SIM, con annessa possibilità di richiamare con un singolo tocco. Si tratta di una novità per la categoria degli smartwatch, che generalmente non sono in grado di ricevere le notifiche di SMS e chiamate in arrivo su una seconda SIM. Va detto che su questo aspetto la situazione è ancora un po’ fumosa, pertanto è lecito attendersi dei chiarimenti da parte del produttore.

Proseguiamo ricordando, comunque, che HONOR Watch 4 supporta nativamente la connettività di rete mobile tramite eSIM, pertanto è meno dipendente dallo smartphone; strettamente legato a questa caratteristica tecnica è il supporto a: risposte rapide agli SMS, meteo aggiornato in tempo reale e sveglie e promemoria.

Dal punto di vista del design il nuovo smartwatch di HONOR prende evidentemente spunto dagli Apple Watch, ma presenta comunque delle differenze che gli conferiscono una certa freschezza estetica. Venendo alla dotazione tecnica, a prendersi la scena è senza dubbio l’ampio display AMOLED da 1,75 pollici di forma rettangolare: lo schermo presenta una risoluzione di 390 x 450 pixel, un refresh rate classico a 60 Hz e supporta l’interazione tattile e tramite gesture. Per quanto riguarda la scelta dei materiali costruttivi, HONOR Watch 4 presenta un telaio in lega di alluminio serie 6. Il dispositivo fa uso di una piattaforma a tre core e si serve di un sistema di gestione intelligente delle risorse per adempiere alla propria promessa di un’autonomia fino a 10 giorni. È bene sottolineare come questo sia il risultato massimo dichiarato dal produttore, che comunque non manca di aggiustare il tiro riportando oltre 3 giornate piene di utilizzo con un utilizzo più intensivo fatto di connettività eSIM 24 ore su 24.

Un altro primato di questo nuovo modello attiene al software ed è riferito unicamente ai suoi “compagni di brand”: HONOR Watch 4 è il primo smartwatch a sfruttare il sistema operativo MagicOS. Questa piattaforma proprietaria dedica molta cura alla componente sportiva dell’esperienza d’uso, sicché Watch 4 offre il supporto ad oltre 85 modalità sportive preinstallate e in più presenta ben 12 modalità sportive professionali. Quanto alla prima, la sezione dedicata del dispositivo include tutte le voci più significative, come: fitness, danza, sport con la palla, sport acquatici, sport invernali e sport estremi. Le 12 modalità supportate in maniera più avanzata, invece, sono: corsa all’aperto, corsa al chiuso, ciclismo al chiuso, ciclismo all’aperto, camminata all’aperto, camminata al chiuso, nuoto in piscina e nuoto in acque libere, ellittica, vogatore, salto della corda e allenamento libero.

Di seguito trovate riassunta la scheda tecnica di HONOR Watch 4:

display : AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 450 x 390 pixel (340 ppi) e frequenza aggiornamento 60 Hz

: AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 450 x 390 pixel (340 ppi) e frequenza aggiornamento 60 Hz audio : microfono e altoparlante integrati per supportare le chiamate

: microfono e altoparlante integrati per supportare le chiamate connettività : eSIM, Bluetooth 5.2 con BLE/BR/EDR, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC (no WiFi)

: eSIM, Bluetooth 5.2 con BLE/BR/EDR, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC (no WiFi) dimensioni : 45,3 x 39,1 x 11,2 mm

: 45,3 x 39,1 x 11,2 mm peso : 32 grammi (48 grammi col cinturino)

: 32 grammi (48 grammi col cinturino) cinturini compatibili : 21,5 mm

: 21,5 mm materiali costruttivi : cassa in lega di alluminio e cinturino in silicone

: cassa in lega di alluminio e cinturino in silicone tasti fisici : 1 multifunzione: pressione: apertura menu pressione prolungata: accensione/spegnimento doppia pressione: Indietro

: 1 multifunzione: batteria e ricarica : 451 mAh, 5W con supporto magnetico

: 451 mAh, 5W con supporto magnetico impermeabilità : fino a 5 ATM

: fino a 5 ATM sensori : battito cardiaco, luce ambientale, geomagnetico, accelerometro, giroscopio

: battito cardiaco, luce ambientale, geomagnetico, accelerometro, giroscopio memoria : 4 GB di spazio interno, 32 MB di RAM

: 4 GB di spazio interno, 32 MB di RAM sistema operativo : MagicOS

: MagicOS sistemi operativi supportati: iOS 11.0+, Android 9.0+.

Prezzo e disponibilità

HONOR Watch 4 è stato lanciato in Cina a 999 CNY, circa 125 euro al cambio attuale. Tre le colorazioni proposte: Obsidian Black, Morning Glory Gold, Cloud Water Blue. Allo stato attuale, non sono state fornite informazioni circa una possibile commercializzazione in altri mercati. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito ufficiale.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: Amazon Prime Day 2023: le migliori offerte tech da non lasciarsi sfuggire (smartwatch e smartband)