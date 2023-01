HP Dragonfly Pro Chromebook è il nome di una delle novità svelate dal brand in occasione del CES 2023 di Las Vegas e adesso il produttore — dopo la mancanza di chiarezza iniziale — ha fatto luce su un dettaglio chiave: il notebook con Chrome OS potrà contare sulla GPU Intel Iris Xe.

HP Dragonfly Pro Chromebook e il mistero della GPU

Per maggiori dettagli su tutte le novità presentate da HP in occasione del CES 2023, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. In questa sede ci interessa in particolare HP Dragonfly Pro Chromebook per via di un dettaglio che era stato trattato con un pizzico di superficialità nella foga della presentazione: il foglio delle specifiche tecniche ufficialmente diffuso dallo storico produttore, alla voce GPU, faceva menzione della più vecchia Intel UHD e non della più recente Iris Xe, la cui presenza veniva data per scontata in accompagnamento ai processori Intel Core i5 di undicesima e dodicesima generazione.

La differenza non era esattamente trascurabile, dal momento che il gap di prestazioni che separa la più vecchia Intel UHD dalla più recente Iris Xe è certamente significativo: proprio questa caratteristica tecnica, tanto per dire, è il motivo per il quale nel prossimo futuro alcuni Chromebook potranno accedere ai titoli della piattaforma di gaming Steam senza trasformare un passatempo in un calvario. Ebbene, mentre i processori Core i3 delle due generazioni menzionate poc’anzi non sono carenti in termini di prestazioni, sono tuttavia sprovvisti della GPU integrata di Intel che pone su un livello diverso i processori Core i5 e i7 delle stesse generazioni.

Insomma la mancanza della GPU Intel Iris Xe su un modello tanto atteso come Dragonfly Pro Chromebook avrebbe fatto sorgere delle enormi perplessità sulla qualità del lavoro svolto da HP e anche sull’utilizzo della dicitura “Pro” nel nome. A generare ulteriore confusione era stato il fatto che la nuova GPU Intel ha bisogno di memorie dual channel per funzionare: in mancanza, la scheda madre torna di default ad Intel UHD e alcuni test sul campo hanno dimostrato come uno stesso laptop, senza Iris Xe, possa lasciare sul tavolo fino al 30% di prestazioni nello svolgimento delle stesse operazioni.

Mistero risolto: HP ha fatto chiarezza

Un scivolone di questo tipo sulla scheda tecnica di un prodotto atteso dagli appassionati e importante nel panorama dei dispositivi con Chrome OS ha fatto giustamente storcere il naso, ma per fortuna HP ci ha messo poco per fare chiarezza e correggere il tiro. In estrema sintesi, se stavate pensando di acquistare HP Dragonfly Pro Chromebook e i dubbi sulla GPU vi stavano facendo cambiare idea, potete stare tranquilli: il nuovo Chromebook del brand può contare sulle performance grafiche della GPU Intel Iris Xe.

Un portavoce di HP ne ha dato apertamente conferma alla fonte, rispondendo al quesito con un comunicato proveniente dal team tecnico che si può riassumere così: “What you have below is all correct for i5-1235U and that the processor is Intel Iris Xe Graphics eligible. Dragonfly Pro Chromebook can claim Intel Iris Xe brand as it supports dual channel memory”.

Senza perdersi in traduzioni letterali, possiamo dire che HP ha confermato che Dragonfly Pro Chromebook dispone di memorie dual channel, pertanto il problema della compatibilità con Intel Iris Xe non si pone. Alla luce dell’accaduto, inoltre, il team ha confermato che la scheda tecnica del prodotto verrà aggiornata con la puntualizzazione in discorso.

In attesa di capire attraverso le prime prove sul campo se tutta l’attesa verso questo prodotto sia giustificata, non ci resta che esprimere l’auspicio di vedere sul mercato un numero crescente di Chromebook finalmente interessanti dal punto di vista tecnico.

