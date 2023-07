REDMAGIC ha annunciato nella giornata di oggi un nuovo paio di cuffie true wireless di fascia elevata espressamente dedicate a chi gioca con console, computer e smartphone. Si chiamano REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS e fra le loro peculiarità troviamo varie chicche pensate per il gaming, la certificazione audio in alta risoluzione JAS (Japan Audio Society), un sistema di eliminazione attiva del rumore che promette riduzioni fino a 48 dB, un design accattivante con LED RGB e superfici trasparenti, oltre un’app dedicata che permette di personalizzare un sacco di cose. Saranno disponibili a giorni anche da noi; intanto scopriamole nei dettagli.

Caratteristiche tecniche, design e funzioni delle REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS

Specifiche e funzioni

Parliamo di un paio di cuffie in-ear true wireless di fascia elevata con diaframmi da 11 mm, un chip Qualcomm S5 a bordo, una piattaforma audio avanzata che supporta il Bluetooth 5.3 e promette valori di latenza ridotti all’osso: di appena 28 ms quando le cuffie vengono connesse al dongle, senza si raggiungono i 39 ms, ma in entrambi i casi sono valori ottimi, quasi ai livelli delle cuffie cablate; per inciso, il dongle è incluso in confezione.

Queste REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS sono compatibili con PC, PS4, PS5, Switch e smartphone Android, dispositivi che possono beneficiare delle tante funzioni integrate dedicate al gaming, ambito di riferimento per il prodotto. Per questo c’è l’app “Goper”, disponibile sul Google Play Store e in arrivo anche su App Store, che permette all’utente di controllare appieno le cuffie andando a gestire i codec compatibili (SBC, AAC, LE Audio, aptX e LHDC 5.0), l’equalizzazione, le modalità di gioco, i pop-up di connessione e perfino l’illuminazione RGB.

Da menzionare la tecnologia di eliminazione attiva del rumore che, secondo l’azienda, promette riduzioni fino a 48 dB sfruttando un sistema ANC ricco di modalità e personalizzabile dall’utente, come pure i tre microfoni montati per migliorare la qualità in chiamata e durante le sessioni di gioco. Presente anche il supporto all’audio spaziale grazie alla tecnologia di DTS, fruibile tramite PC scaricando DTS Sound Unbound e usando il dongle.

Per il resto, segnaliamo la presenza di una superficie sensibile al tocco con cui gestirle, la certificazione Japan Audio Society relativa all’audio wireless in alta risoluzione delle REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS e un’autonomia continuativa di massimo 7 ore con una singola ricarica, aumentabile (non sappiamo di quanto per ora) col supporto della custodia di ricarica, che integra una batteria da 350 mAh (di 10 volte superiore rispetto a quella delle cuffie). Discorso ricarica, sono compatibili con la ricarica wireless e cablata tramite cavi USB C: per passare dallo 0 al 100% servono circa 40 minuti per le cuffie, e all’incirca 50 per la custodia secondo quanto dichiarato da REDMAGIC.

Design e immagini

Il design lo avevamo citato nelle premesse come una della peculiarità di queste nuove cuffie, che per via della loro trasparenza strizzano l’occhio a prodotti come le Nothing Ear (trovate la recensione della seconda generazione qui). Le REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS prendono non a caso spunto soprattutto da REDMAGIC 8S Pro, smartphone annunciato meno di un mese fa con guscio posteriore trasparente che lascia intravedere una ventola con illuminazione RGB e altre componenti, ma anche dai monitor 4K da gaming, da mouse e tastiere meccaniche del marchio, da cui derivano i vari accenti di colore.

Il telaio di queste cuffie in-ear è in acciaio inossidabile, ma spicca la superficie trasparente del gambo e il sistema di illuminazione RGB personalizzabile dall’utente dall’app Goper, che dona carattere alle REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS.

Prezzo e disponibilità delle REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS

Le cuffie REDMAGIC Cyberbuds DAO TWS sono state presentate nella giornata di oggi, ma saranno disponibili sul mercato italiano da dopodomani, 2 agosto, al prezzo di 229 euro, acquistabili sul sito web ufficiale di REDMAGIC e, probabilmente, anche su Amazon e altri rivenditori terzi.

Potrebbero interessarti anche: le migliori cuffie bluetooth del mese, la nostra selezione aggiornata e Sony lancia le cuffie WF-1000XM5: qualità e riduzione del rumore ai massimi livelli