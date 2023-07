A un anno e mezzo dal lancio del servizio Paga in 3 rate di PayPal, anche il Microsoft Store offre questa modalità di pagamento, disponibile da qualche ora in Italia e in altri Paesi. Può tornare utile per acquistare prodotti di vario genere, compresi i dispositivi della linea Surface, le console, gli accessori Xbox e altro.

Come usare “Paga in 3 rate” di PayPal sul Microsoft Store

Per chi non lo sapesse, “Paga in 3 rate” di PayPal è un servizio che permette di dividere i pagamenti in 3 rate senza interessi, tariffe iniziali o di ritardo. Si tratta di una soluzione usabile per rateizzare acquisti da 30 a 2.000 euro effettuati sui negozi aderenti, fra cui ora c’è anche il Microsoft Store per l’appunto. Con questa modalità di pagamento, l’utente (iscritto a PayPal e residente in Italia) paga subito un terzo della cifra del bene acquistato, con le altre due rate che verranno automaticamente versate nei due mesi successivi.

Per utilizzare “Paga in 3 rate” di PayPal sul Microsoft Store basta scegliere questa modalità di pagamento fra le opzioni disponibili, oppure impostarla automaticamente andando a cambiare la propria modalità preferita in fase di checkout e selezionando la voce “Pagamenti flessibili”, quindi “PayPal Paga dopo o Paga ora” (il Microsoft Store chiama in questo modo la soluzione in questione).

Dunque, ora al fianco dei prodotti in vendita sullo store di Microsoft è visibile l’indicazione “Paga in 3 rate con PayPal”, una soluzione comoda soprattutto per chi deve acquistare una nuova console, un computer o altri prodotti dispendiosi, in ogni caso fra i 30 e i 2.000 euro. Volendo è usabile anche per acquistare buoni regalo, ma non per abbonamenti ricorrenti o da pagare una tantum.

In caso di dubbi, qui trovate il foglio informativo relativo a “Paga in 3 rate” di PayPal, mentre questa è la pagina dello store di Microsoft dedicata a questa nuova modalità di pagamento.

Potrebbero interessarti anche: PayPal introduce le passkey in Italia: ecco come utilizzarle e Xbox Series X, S e One accolgono la nuova Home: disponibile da oggi