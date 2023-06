Una passkey consente agli utenti di accedere in modo sicuro a PayPal senza inserire la propria password, in quanto l’identità dell’utente viene verificata sul dispositivo attraverso dati biometrici, tra cui impronte digitali e riconoscimento facciale, oppure PIN o pattern.

Le passkey sono note per essere altamente resistenti ai tentativi di phishing e ad altri attacchi da remoto limitando le vulnerabilità dell’autenticazione tramite password.

Di recente PayPal ha introdotto le passkey negli Stati Uniti sui dispositivi Apple e Android come nuovo metodo di accesso per i clienti PayPal idonei e a partire da oggi la piattaforma espande questa funzionalità agli utenti idonei in Italia.

Come creare una Passkey PayPal sui dispositivi Apple

Accedendo a paypal.com utilizzando Safari e le proprie credenziali PayPal esistenti, i clienti idonei avranno la possibilità di “Creare una passkey”. Dopo aver verificato con successo le credenziali esistenti, ai clienti verrà richiesto di autenticarsi con Face ID o Touch ID per creare la passkey.

Una volta create, le passkey vengono sincronizzate con iCloud Keychain, assicurando una relazione solida e privata tra il cliente e il proprio dispositivo e un’esperienza di accesso facile per gli utenti PayPal con dispositivi iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o versioni successive.

Come creare una Passkey PayPal sui dispositivi Android

Per gli utenti di dispositivi Android 9 o versioni successive è sufficiente accedere a PayPal con il browser Chrome dal proprio dispositivo utilizzando le credenziali esistenti.

Oltre che utilizzare le credenziali esistenti, all’utente verrà richiesto di autenticarsi nello stesso modo in cui è solito sbloccare il dispositivo, azione che creerà la passkey.

Successivamente l’utente verrà reindirizzato alla schermata iniziale di PayPal e al successivo accesso sarà possibile iniziare a utilizzare la passkey. L’opzione “Crea una passkey” può apparire insieme alle informazioni sulle passkey.

Una volta creata una passkey i clienti PayPal potranno effettuare il login con la passkey come metodo di accesso principale anziché utilizzare la password PayPal, ovunque sia disponibile, tuttavia potrebbero essere necessarie ulteriori misure di autenticazione.

Le passkey saranno introdotte in Italia nel corso delle prossime settimane. Per maggiori informazioni sull’utilizzo delle passkey su PayPal è possibile visitare questa pagina.

