Nei giorni scorsi si sono fatte insistenti le voci secondo cui Meta avrebbe deciso di abbandonare Meta Quest Pro 2, visore per la realtà virtuale che avrebbe dovuto andare a competere direttamente con Apple Vision Pro.

Ebbene, un nuovo contributo sembra cambiare le carte in tavola: Andrew Bosworth, CTO di Meta, infatti, ha dichiarato che le recenti voci su Meta Quest Pro 2 sono decisamente “esagerate” e il colosso statunitense non ha deciso di rinunciare al suo lancio.

Poco chiaro il futuro di Meta Quest Pro 2

Andrew Bosworth non ha fornito molti dettagli su quelli che sono i progetti di Meta nel settore dei dispositivi basati sulla realtà virtuale, limitandosi a mettere in evidenza che le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni sono state piuttosto superficiali, forse persino sostenute da qualche dipendente dell’azienda deluso per il taglio di un progetto a cui stava lavorando.

In sostanza, Bosworth ribadisce che non vi sono novità degne di nota su Meta Quest Pro 2, né in senso positivo né in quello negativo (“I have to explain this every year. There is no Quest Pro 2 headset until we decide there is“).

A dire del dirigente di Meta vi sono molti prototipi di visori, tutti in fase di sviluppo in parallelo: alcuni vengono scartati, in quanto ritenuti non idonei e altri invece continuano ad essere oggetto di sviluppo, avendo del potenziale da offrire.

In pratica, Bosworth non si è sbilanciato sull’esistenza di Meta Quest Pro 2 ma ci ha tenuto a precisare che se e quando un dispositivo ufficiale sarà pronto, sarà la stessa azienda a rivelarlo mentre le voci su eventuali interruzioni di progetti più o meno futuristici sarebbe meglio lasciarle perdere.

Meta ancora non ha deciso di tagliarsi fuori dal settore dei visori per la realtà virtuale, almeno ciò è quanto oggi vuole fare emergere. Staremo a vedere.

