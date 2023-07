Meta ha presentato il suo visore Quest Pro VR durante la conferenza Meta Connect all’inizio di ottobre dello scorso anno e ha lanciato il dispositivo qualche settimana dopo.

Ora sembra che la società abbia ridimensionato le sue ambizioni nella realtà virtuale, in quanto starebbe terminando di produrre il visore Quest Pro, inoltre avrebbe abbandonato anche lo sviluppo del successore.

Secondo quanto riportato da The Information, all’inizio dell’anno Meta avrebbe comunicato ai suoi fornitori che non avrebbe avuto bisogno di nuovi componenti per Quest Pro, inoltre l’azienda che produce il dispositivo ha affermato che costruirà unità solo fino a quando le forniture saranno disponibili.

All’inizio di quest’anno, Meta ha rivelato che stava lavorando su due visori oltre a Quest 3. Uno di questi dovrebbe essere una versione più economica di Quest 3, mentre l’altro è un dispositivo più avanzato con nome in codice La Jolla che secondo le indiscrezioni sarebbe un Quest Pro di seconda generazione. Secondo quanto riferito Meta avrebbe gettato la spugna anche su questo prodotto abbandonando lo sviluppo.

D’altronde Meta Quest Pro è stato lanciato a un prezzo elevato ed è stato criticato per la sua pesantezza, scarsa vestibilità e software scadente, quindi è possibile che la società abbia deciso di cambiare rotta.