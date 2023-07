Dopo il successo di Stellina e Vespera, la francese Vaonis, azienda specializzata nella produzione di telescopi innovativi, ha da poco annunciato l’ultimo arrivato all’interno del proprio portfolio prodotti, chiamato Hestia.

Si tratta di un dispositivo non troppo ingombrante che vuole trasformare qualsiasi smartphone in un prestante telescopio per permettere di eseguire osservazioni, con altissime qualità e risoluzione, della luna, del cielo in tutti i suoi meandri e perfino del sole. Alcune funzionalità, tuttavia, sono disponibili solo con determinati smartphone: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Hestia di Vaonis.

Il Vaonis Hestia è ufficiale (o quasi)

Come anticipato in apertura, la Vaonis ha da pochi giorni annunciato il nuovo Hestia, quinto prodotto dell’azienda dopo Stellina, Vespera, Vespera Pro e Hyperia, un dispositivo compatto e leggero che vuole trasformare il nostro smartphone in un performante telescopio. Il dispositivo, le cui spedizioni dovrebbero iniziare alla fine dell’anno, arriva in tempo per l’eclissi solare a cui si potrà assistere l’8 aprile 2024 negli Stati Uniti.

Di seguito riportiamo le parole di Cyril Dupuy, fondatore di Vaonis:

I telescopi intelligenti Stellina e Vespera sono stati successi mondiali sin dal loro lancio. Quest’anno, stiamo andando oltre i limiti della miniaturizzazione con una nuova innovazione: Hestia. Per ridurre i costi e offrire un telescopio davvero accessibile a tutti, ci siamo affidati alla tecnologia più potente e ampiamente adottata: il tuo smartphone.

Il progetto sbarca su Kickstarter

Il progetto Hestia è stato concepito lo scorso febbraio e dopo tre mesi, a maggio, è stato realizzato il primo prototipo. Il 18 luglio il progetto è sbarcato sulla piattaforma Kickstarter e, in soli tre giorni, ha già raccolto 720.000 dollari, una cifra mostruosa se consideriamo che l’obiettivo iniziale (decisamente poco ambizioso) era di appena 10.000 dollari. La campagna durerà ancora fino al 17 agosto, pertanto la cifra raccolta è chiaramente destinata a salire.

Tornando a occuparci del dispositivo, Hestia sembra piuttosto promettente: ricorda un libro, per forma, dimensioni, e peso, e si basa su un sistema ottico costituito da un obiettivo da 30 mm (1,18″) e vari prismi per raccogliere e concentrare la luce direttamente nel sensore fotografico di uno smartphone, indispensabile per il funzionamento del dispositivo.

Infatti, Hestia è pensato in modo che gli utenti vadano a posizionargli sopra il proprio smartphone, allineando la fotocamera con la fessura (l’oculare) presente sul dispositivo. Tra l’altro, in previsione di compatibilità con gli smartphone futuri, la parte superiore del dispositivo è progettata per ospitare smartphone di tutte le dimensioni (grazie a un sistema di magneti rimovibili).

Per sfruttare le potenzialità di Hestia, sarà necessaria l’app complementare Gravity sviluppata direttamente da Vaonis: grazie ad essa, i “futuri astronomi” possono indicare oggetti celesti utilizzando una mappa del cielo interattiva e osservare, sullo schermo del proprio smartphone, il Sole, la Luna e altri corpi celesti (come la nebulosa di Orione, la galassia di Andromeda e molto altro).

Funzionalità, smartphone compatibili, specifiche

Riassumendo, l’innovazione di Hestia risiede nella combinazione di tre elementi:

Un sistema ottico semplice, compatto, unico sul mercato e brevettato dall’azienda.

Un’app mobile (la suddetta Gravity ) che utilizza le più recenti tecnologie di elaborazione delle immagini per migliorare la qualità dell’immagine.

) che utilizza le più recenti tecnologie di elaborazione delle immagini per migliorare la qualità dell’immagine. Uno smartphone dotato di sensori sempre più potenti, in modo che Hestia possa essere aggiornato al cambiare degli smartphone degli utenti.

In soldoni, gli algoritmi di elaborazione delle immagini sviluppati da Vaonis vanno a sfruttare l’hardware fotografico presente sullo smartphone e, combinando più scatti a breve esposizione effettuati dallo smartphone, restituiscono un’unica fotografia in altissima qualità.

Le applicazioni d’uso di Hestia sono principalmente due: Sun, Moon & Eclipse (visione e cattura di Sole, Luna ed Eclissi Solari) e Deep Sky (visione e cattura dei corpi celesti). In generale, grazie a Hestia, il livello di dettaglio cresce di cinque volte rispetto a quello messo a disposizione dallo smartphone. Il livello di ingrandimento, invece, è pari a 25 volte.

Di seguito riportiamo le specifiche specifiche chiave del Vaonis Hestia.

Dimensioni: 17 x 24 x 5,5 cm

x x Peso: 500 grammi

Apertura: 30 mm

Ingrandimento: 25X

Campo visivo: 1,8°

Design delle ottiche: 6 lenti (in tre gruppi)

(in tre gruppi) Formato immagini: JPEG, TIFF

Adesso, invece, riportiamo la compatibilità con gli smartphone: va da sé che, sfruttando la sensoristica presente sugli smartphone, più questo sarà potente, maggiori saranno le funzionalità/applicazioni d’uso disponibili.

Disponibilità e prezzo del Vaonis Hestia su Kickstarter

Il Vaonis Hestia è disponibile al preordine sulla piattaforma Kickstarter dallo scorso 18 luglio: in soli tre giorni, il progetto ha raccolto oltre 700.000 dollari e entro la fine della campagna (17 agosto 2023) la cifra crescerà ulteriormente.

Il pacchetto base EARLY BIRD – Solo Pack che comprende il dispositivo e una cover protettiva contro la polvere, proposto a 149 dollari (invece di 249 dollari) è già terminato. Di seguito, quindi, riportiamo i pacchetti ancora disponibili per i sostenitori del progetto: per tutti i pacchetti, la consegna è stimata tra dicembre 2023 e febbraio 2024.

EARLY BIRD – STANDARD PACK (a 189 dollari invece di 289 dollari) Contiene il dispositivo, una cover protettiva contro la polvere e un treppiedi

(a invece di 289 dollari) KICKSTARTER – SOLO PACK (a 189 dollari invece di 249 dollari) Contiene il dispositivo e una cover protettiva

(a invece di 249 dollari) KICKSTARTER – STANDARD PACK (a 229 dollari invece di 289 dollari) Contiene il dispositivo, una cover protettiva contro la polvere e un treppiedi

(a invece di 289 dollari) EARLY BIRD – ECLIPSE PACK (a 249 dollari invece di 379 dollari) Contiene il dispositivo, un treppiedi, un filtro solare e una custodia rigida

(a invece di 379 dollari) KICKSTARTER – ECLIPSE PACK (a 299 dollari invece di 379 dollari) Contiene il dispositivo, un treppiedi, un filtro solare e una custodia rigida

(a invece di 379 dollari)

Come avrete intuito scorrendo i pacchetti, Hestia è dotato di alcuni accessori: alcuni di essi (treppiedi aggiustabile, filtro solare e custodia protettiva) sono già disponibili; altri, come il “Finder” (per scovare i corpi celesti in condizioni di scarsa visibilità), il “Laser” (per evidenziare aree del cielo su cui punta il telescopio, pensato per la sera quando si fanno sessioni di gruppo) e il “Supporto motorizzato” (per puntare e tracciare automaticamente un corpo celeste) saranno disponibili nel 2024 sul sito Web ufficiale dell’azienda.

Per maggiori informazioni sul Vaonis Hestia vi rimandiamo alla pagina dedicata al progetto sulla piattaforma Kickstarter.

