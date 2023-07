Potrà non sembrare vero, ma è già trascorso un anno da quando il nuovissimo James Webb Space Telescope della NASA ha iniziato a farci stropicciare gli occhi attraverso immagini sbalorditive dell’universo. Ebbene, sappiate che la NASA — e con lei ESA e CSA — ha deciso di festeggiare questo importante primo compleanno con uno spettacolare regalo per tutti gli appassionati di spazio: una nuova immagine della Nube di Rho Ophiuchi.

Trattasi di un’autentica nursery spaziale con — secondo quanto riportato — 50 giovani stelle che un giorno potrebbero dare vita a sistemi planetari come quello nato attorno al nostro Sole; tale regione è relativamente vicina a noi, trovandosi infatti a circa 390 anni luce dalla Terra.

Le stelle ritratte nella nuova immagine dello James Webb sono tutte di recente formazione e presentano tutte una massa non troppo dissimile da quella del Sole. Per quanto riguarda la struttura della Nube di Rho Ophiuchi, le regioni che risultano più scure sono quelle in cui la polvere presenta una maggiore densità, con conseguente maggiore difficoltà della radiazione elettromagnetica a filtrare. La parte destra dell’immagine mostra dei getti di idrogeno molecolare (in rosso), mentre nella porzione inferiore si vede la stella S1, che presenta una massa superiore a quella del Sole.

Nel complesso, abbiamo dinanzi agli occhi delle giovani stelle con attorno dischi protoplanetari pronti a dare vista a nuovi sistemi stellari circondati da esopianeti. Senza ulteriori indugi, date un’occhiata a questa nuova immagine spettacolare regalataci dal JWST.

I più curiosi gradiranno sapere che per la realizzazione dell’immagine in questione si è fatto ricorso allo strumento NIRCam, con utilizzo dei filtri F187N, F200W, F335W, F444W e F470N, cui sono stati assegnati i colori blu, ciano, giallo e rosso. Per il download del file a risoluzione piena vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale.

